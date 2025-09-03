В Черкасской области передали под застройку земли лесного фонда — какой приговор вынес суд

Лес. Фото иллюстративное: nerukhomi.ua

В Черкасском районе незаконно отдали в частную собственность три земельных участка лесного фонда. Суд вернул эти земли государству.

Об этом в комментарии Суспільному сообщила пресс-секретарь Черкасской областной прокуратуры Ирина Сакун.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

Общая площадь земель, которые нелегально отдали для строительства и обслуживания жилых домов, составляет шесть тысяч квадратных метров. Согласно картографическим материалам лесоустройства, эти участки относятся к землям лесохозяйственного назначения, поэтому застраивать их запрещено.

Решение суда

Ранее территории, которые незаконно приватизировали, постоянно находились в пользовании коммунального предприятия Черкасского районного совета. На данный момент суд уже вернул участки лесного фонда в коммунальную собственность.

Напомним, суд конфисковал у россиянки два земельных участка в Крыму. Теперь эти земли принадлежат государству.

Также мы сообщали, что в Одесской области аграрий незаконно засеял защитную полосу у реки. Его приговорили к испытательному сроку.