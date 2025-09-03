Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Черкасской области отдали под застройку лес — что решил суд

В Черкасской области отдали под застройку лес — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 01:03
В Черкасской области передали под застройку земли лесного фонда — какой приговор вынес суд
Лес. Фото иллюстративное: nerukhomi.ua

В Черкасском районе незаконно отдали в частную собственность три земельных участка лесного фонда. Суд вернул эти земли государству.

Об этом в комментарии Суспільному сообщила пресс-секретарь Черкасской областной прокуратуры Ирина Сакун.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Общая площадь земель, которые нелегально отдали для строительства и обслуживания жилых домов, составляет шесть тысяч квадратных метров. Согласно картографическим материалам лесоустройства, эти участки относятся к землям лесохозяйственного назначения, поэтому застраивать их запрещено.

Решение суда

Ранее территории, которые незаконно приватизировали, постоянно находились в пользовании коммунального предприятия Черкасского районного совета. На данный момент суд уже вернул участки лесного фонда в коммунальную собственность.

Напомним, суд конфисковал у россиянки два земельных участка в Крыму. Теперь эти земли принадлежат государству.

Также мы сообщали, что в Одесской области аграрий незаконно засеял защитную полосу у реки. Его приговорили к испытательному сроку.

суд земля правосудие лес судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации