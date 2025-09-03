Відео
На Черкащині віддали під забудову ліс — що вирішив суд

На Черкащині віддали під забудову ліс — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 01:03
На Черкащині передали під забудову землі лісового фонду — який вирок ухвалив суд
Ліс. Фото ілюстративне: nerukhomi.ua

У Черкаському районі незаконно віддали у приватну власність три земельні ділянки лісового фонду. Суд повернув ці землі державі.

Про це в коментарі Суспільному повідомила речниця Черкаської обласної прокуратури Ірина Сакун.

Деталі справи

Деталі справи

Загальна площа земель, які нелегально віддали для будівництва й обслуговування житлових будинків, становить шість тисяч квадратних метрів. Згідно з картографічними матеріалами лісовпорядкування, ці ділянки належать до земель лісогосподарського призначення, тому забудовувати їх заборонено.

Рішення суду 

Раніше території, які незаконно приватизували, постійно перебували в користуванні комунального підприємства Черкаської районної ради. Наразі суд уже повернув ділянки лісового фонду в комунальну власність.

Нагадаємо, суд конфіскував у росіянки дві земельні ділянки у Криму. Тепер ці землі належать державі.

Також ми повідомляли, що на Одещині аграрій незаконно засіяв захисну смугу біля ріки. Його засудили до іспитового строку.

суд земля правосуддя ліс судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
