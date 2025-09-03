На Черкащині передали під забудову землі лісового фонду — який вирок ухвалив суд

На Черкащині віддали під забудову ліс — що вирішив суд
У Черкаському районі незаконно віддали у приватну власність три земельні ділянки лісового фонду. Суд повернув ці землі державі.
Про це в коментарі Суспільному повідомила речниця Черкаської обласної прокуратури Ірина Сакун.
Деталі справи
Загальна площа земель, які нелегально віддали для будівництва й обслуговування житлових будинків, становить шість тисяч квадратних метрів. Згідно з картографічними матеріалами лісовпорядкування, ці ділянки належать до земель лісогосподарського призначення, тому забудовувати їх заборонено.
Рішення суду
Раніше території, які незаконно приватизували, постійно перебували в користуванні комунального підприємства Черкаської районної ради. Наразі суд уже повернув ділянки лісового фонду в комунальну власність.
Нагадаємо, суд конфіскував у росіянки дві земельні ділянки у Криму. Тепер ці землі належать державі.
Також ми повідомляли, що на Одещині аграрій незаконно засіяв захисну смугу біля ріки. Його засудили до іспитового строку.
Читайте Новини.LIVE!