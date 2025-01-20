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На Буковине мужчина выпасал коз на кладбище — что решил суд

20 января 2025 08:02
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
На Буковине мужчину оштрафовали, потому что он пас коз на кладбище
Пасутся козы. Фото иллюстративное: Молодий Буковинець
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Черновицкой области суд оштрафовал мужчину за то, что он выпасал коз на кладбище. Фигуранту дела пришлось уплатить 1360 гривен.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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Обстоятельства дела

Суду стало известно, что исполнительный комитет Хотинского городского совета ранее оштрафовал мужчину за нарушение Правил благоустройства города Хотина, поскольку он выпасал домашних животных коз, в местах, не определенных городским советом. Свои действия мужчина осуществлял на городском кладбище, что привело к повреждению надгробного сооружения. Также пострадали приусадебные участки смежных землепользователей.

Мужчина не согласился с решением городского совета и обратился в суд. Он считал, что обжалуемое постановление вынесено с грубым нарушением. Свою позицию он аргументировал тем, что никаких противоправных действий, которые бы нарушили требования правил благоустройства города не совершал, на территории кладбища коз не выпасал.

"Свидетели подтвердили, что мужчина осуществляет выпас коз на территории кладбища, поскольку проживает рядом. Козы там выпасаются постоянно и они наносят повреждения могильным памятникам, люди не могут пойти нормально к своим родственникам на могилу из-за наличия там коз", — говорится в судебном решении.

Сообщается, что в связи с этой ситуацией в городской совет поступало многочисленное количество жалоб. Люди жаловались, что козы ходят по дворам, все поедают с приусадебных участков. Осенью у мужчины было 34 козы.

В судебном заседании был исследован видеофайл, предоставленный представителем ответчика в подтверждение неправомерных действий со стороны истца. На кадрах видно, что на территории кладбища в городе Хотине находятся козы, которые там выпасаются. Животные ходят по кладбищу, в том числе и по местам захоронения и могильным плитам.

Решение суда

Суд не отменил постановление городского совета за административное правонарушение. Он оставил без изменений штраф на сумму 1360 гривен.

Ранее мы писали, что в Харьковской области судили мужчину, который ночью стрелял по дому соседей. Во время этих действий нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в Киеве мужчина напал на подростка с парикмахерской бритвой из-за громкой музыки в автобусе, его судили.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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