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На Буковині чоловік випасав кіз на кладовищі — що вирішив суд

20 січня 2025 08:02
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
На Буковині чоловіка оштрафували, бо він пас кіз на кладовищі
Пасуться кози. Фото ілюстративне: Молодий буковинець
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Чернівецькій області суд оштрафував чоловіка за те, що він випасав кіз на цвинтарі. Фігуранту справи довелося сплатити 1360 гривень.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Обставини справи

Суду стало відомо, що виконавчий комітет Хотинської міської ради раніше оштрафував чоловіка за порушення Правил благоустрою міста Хотина, оскільки він випасав свійських тварин кіз, у місцях, не визначених міською радою. Свої дії чоловік здійснював на міському кладовищі, що призвело до пошкодження намогильної споруди. Також постраждали присадибні ділянки суміжних землекористувачів.

Чоловік не погодився з рішенням міської ради і звернувся до суду. Він вважав, що оскаржувана постанова винесена з грубим порушенням. Свою позицію він аргументував тим, що жодних протиправних дій, які б порушили вимоги правил благоустрою міста не вчиняв, на території кладовища кіз не випасав.

"Свідки підтвердили, що чоловік здійснює випасання кіз на території кладовища, оскільки проживає поруч. Кози там випасаються постійно і вони завдають пошкодження могильним пам'ятникам, люди не можуть піти нормально до своїх родичів на могилу через наявність там кіз", — йдеться у судовому рішенні.

Повідомляється, що у зв’язку із цією ситуацією до міської ради надходила численна кількість скарг. Люди скаржилися, що кози ходять дворами, все поїдають з присадибних ділянок. Восени у чоловіка було 34 кози.

У судовому засіданні було досліджено відеофайл, наданий представником відповідача на підтвердження неправомірних дій з боку позивача. На кадрах видно, що на території кладовища в місті Хотині перебувають кози, які там випасаються. Тварини ходять по кладовищу, зокрема і по місцях поховання і могильним плитам.

Рішення суду

Суд не скасував постанову міської ради за адміністративне правопорушення. Він залишив без змін штраф на суму 1360 гривень.

Раніше ми писали, що у Харківській області судили чоловіка, який вночі стріляв по будинку сусідів. Під час цих дій порушник перебував в стані алкогольного сп'яніння.

Нагадаємо, у Києві чоловік напав на підлітка з перукарською бритвою через гучну музику в автобусі, його судили.

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