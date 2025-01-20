На Буковині чоловіка оштрафували, бо він пас кіз на кладовищі

На Буковині чоловік випасав кіз на кладовищі — що вирішив суд
У Чернівецькій області суд оштрафував чоловіка за те, що він випасав кіз на цвинтарі. Фігуранту справи довелося сплатити 1360 гривень.
Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Обставини справи
Суду стало відомо, що виконавчий комітет Хотинської міської ради раніше оштрафував чоловіка за порушення Правил благоустрою міста Хотина, оскільки він випасав свійських тварин кіз, у місцях, не визначених міською радою. Свої дії чоловік здійснював на міському кладовищі, що призвело до пошкодження намогильної споруди. Також постраждали присадибні ділянки суміжних землекористувачів.
Чоловік не погодився з рішенням міської ради і звернувся до суду. Він вважав, що оскаржувана постанова винесена з грубим порушенням. Свою позицію він аргументував тим, що жодних протиправних дій, які б порушили вимоги правил благоустрою міста не вчиняв, на території кладовища кіз не випасав.
"Свідки підтвердили, що чоловік здійснює випасання кіз на території кладовища, оскільки проживає поруч. Кози там випасаються постійно і вони завдають пошкодження могильним пам'ятникам, люди не можуть піти нормально до своїх родичів на могилу через наявність там кіз", — йдеться у судовому рішенні.
Повідомляється, що у зв’язку із цією ситуацією до міської ради надходила численна кількість скарг. Люди скаржилися, що кози ходять дворами, все поїдають з присадибних ділянок. Восени у чоловіка було 34 кози.
У судовому засіданні було досліджено відеофайл, наданий представником відповідача на підтвердження неправомірних дій з боку позивача. На кадрах видно, що на території кладовища в місті Хотині перебувають кози, які там випасаються. Тварини ходять по кладовищу, зокрема і по місцях поховання і могильним плитам.
Рішення суду
Суд не скасував постанову міської ради за адміністративне правопорушення. Він залишив без змін штраф на суму 1360 гривень.
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