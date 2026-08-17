На австрийском счете 20 млн грн: экс-чиновницу будут судить

Задержание подозреваемых. Иллюстративное фото: Государственное бюро расследований

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

В Хмельницкой области в суд был направлен обвинительный акт в отношении бывшей сотрудницы Министерства юстиции Украины, которая, по данным следствия, не указала в декларации банковский счет в Австрии на сумму 540 тысяч долларов. На момент подачи декларации эта сумма составляла более 19,5 млн гривен, в настоящее время женщина не признает своей вины.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Новини.LIVE.

Не указала миллионы на счете в Австрии

По данным ГБР, бывшая чиновница ранее возглавляла одно из управлений Центрально-Западного межрегионального управления Министерства юстиции Украины в Хмельницком.

В ежегодной декларации за 2022 год женщина, как утверждают правоохранители, не указала счет в одном из австрийских банков и средства, которые там хранились. Речь идет о 540 тысячах долларов, что на тот момент составляло более 19,5 млн грн.

В настоящее время женщина уже не работает в органах юстиции.

Бывшая чиновница Минюста не признает своей вины

В июне 2026 года следователи ГБР при участии НАЗК и САП сообщили бывшей чиновнице о подозрении. При этом она не признает своей вины.

Происхождение средств, а также возможные другие финансовые махинации представителей семьи, по данным бюро, проверяются в рамках отдельных уголовных производств.

Бывшую чиновницу обвиняют в умышленном внесении в декларацию заведомо недостоверных сведений в значительном размере. Ее действия квалифицировали по ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы, а также запрет занимать определенные должности или заниматься соответствующей деятельностью сроком до трех лет.

Обвинительный акт уже передан в суд. Процессуальное руководство по делу осуществляет Хмельницкая областная прокуратура.

Новини.LIVE писали о раскрытии схем незаконного обогащения, в частности, о том, что СБУ совместно с ГБР и Национальной полицией задержала организаторов четырёх схем уклонения от мобилизации в Харьковской, Кировоградской и Винницкой областях. Они вымогали по 12 тысяч долларов, на собственных автомобилях доставляли клиентов в приграничную зону и показывали им маршруты нелегального пересечения границы, в частности вплавь через реку.

Также Новини.LIVE сообщали, что СБУ разоблачила заместителя председателя Хмельницкой ОВА в коррупционной схеме с государственными подрядами. По данным следствия, чиновник вымогал 5% от суммы контрактов за содействие в получении подрядов на восстановление межобластных дорог, привлекая к схеме руководителя профильного госучреждения.