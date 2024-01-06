На антарктической станции "Академик Вернадский" ожидают "беби-бум" пингвинов
Недавно на антарктической станции "Академик Вернадский" родилось немало пингвинят, однако биологи ожидают еще большего "беми-бума" в январе этого года. Некоторые из новорожденных птенцов уже хорошо подросли, а другие находятся в гнездах родителей.
Об этом сообщает Национальный Антарктический научный центр.
Детали жизни пингвинов на станции "Академик Вернадский"
На украинской антарктической станции на острове Галиндез биолог Вадим Ткаченко насчитал около 750 птенцов субантарктических пингвинов. Это лишь 16% от общего количества яиц, отложенных пингвинами. По данным ученого, ожидается большое увеличение новорожденных в середине января, тогда должно родиться много пингвинят.
Среди родившихся раньше есть еще совсем маленькие, а есть уже и успевшие вырасти и выглядят они почти как взрослые пингвины.
"В частности, взрослых птенцов на острове 6 — это вылупившиеся из первых яиц, отложенных в начале ноября. Вадим Ткаченко предполагает, что совсем скоро они перейдут в "ясли", — указали в Национальном антарктическом научном центре.
Однако еще не успевшие так быстро вырасти остаются в гнездах своих родителей под их постоянным наблюдением.
Напомним, пингвины в Антарктике вблизи украинской станции придумали себе развлечение. Животные используют айсберг вместо качелей.
Добавим, в сеть попало видео, на котором сотни пингвинов собрались возле станции "Академик Вернадский" и начали нырять в воду, чтобы поохотиться за крылем (разновидность рачков). Значительное их количество так и осталось просто топтаться на берегу.
Читайте Новини.LIVE!