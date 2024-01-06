На антарктической станции "Академик Вернадский" ожидают "беби-бум" пингвинов

Пингвинята на антарктической станции "Академик Вернадский". Фото: биолог Вадим Ткаченко

Недавно на антарктической станции "Академик Вернадский" родилось немало пингвинят, однако биологи ожидают еще большего "беми-бума" в январе этого года. Некоторые из новорожденных птенцов уже хорошо подросли, а другие находятся в гнездах родителей.

Об этом сообщает Национальный Антарктический научный центр.

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На украинской антарктической станции на острове Галиндез биолог Вадим Ткаченко насчитал около 750 птенцов субантарктических пингвинов. Это лишь 16% от общего количества яиц, отложенных пингвинами. По данным ученого, ожидается большое увеличение новорожденных в середине января, тогда должно родиться много пингвинят.

Среди родившихся раньше есть еще совсем маленькие, а есть уже и успевшие вырасти и выглядят они почти как взрослые пингвины.

"В частности, взрослых птенцов на острове 6 — это вылупившиеся из первых яиц, отложенных в начале ноября. Вадим Ткаченко предполагает, что совсем скоро они перейдут в "ясли", — указали в Национальном антарктическом научном центре.

Однако еще не успевшие так быстро вырасти остаются в гнездах своих родителей под их постоянным наблюдением.

Птенцы в гнезде со взрослым пингвином. Фото: биолог Вадим Ткаченко

Подросшие пингвинята. Фото: биолог Вадим Ткаченко

Птенцы в гнезде со взрослым пингвином. Фото: биолог Вадим Ткаченко

Птенцы в гнезде со взрослым пингвином. Фото: биолог Вадим Ткаченко

Пингвинята. Фото: биолог Вадим Ткаченко

Скриншот поста Национального научного антарктического центра

Напомним, пингвины в Антарктике вблизи украинской станции придумали себе развлечение. Животные используют айсберг вместо качелей.

Добавим, в сеть попало видео, на котором сотни пингвинов собрались возле станции "Академик Вернадский" и начали нырять в воду, чтобы поохотиться за крылем (разновидность рачков). Значительное их количество так и осталось просто топтаться на берегу.