На антарктичній станції "Академік Вернадський" очікують на "бебі-бум" пінгвінів
Нещодавно на антарктичній станції "Академік Вернадський" народилося чимало пінгвінят, однак біологи очікують ще більшого "бемі-буму" в січні цього року. Деякі з новонароджених пташенят вже добре підросли, а інші ще перебувають у гніздах батьків.
Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.
Деталі життя пінгвінів на станції "Академік Вернадський"
Зазначається, що на українській антарктичній станції на острові Галіндез біолог Вадим Ткаченко нарахував близько 750 пташенят субантарктичних пінгвінів. Це лише 16% від загальної кількості яєць, що відклали пінгвіни. За даними вченого, очікується велике збільшення новонароджених в середині січня, тоді має народитися багато пінгвінят.
Серед тих, що народилися раніше є ще зовсім маленькі, а є вже й ті, що встигли вирости та виглядають майже, як дорослі пінгвіни.
"Зокрема, дорослих пташенят на острові 6 — це ті, що вилупилися з перших яєць, відкладених на початку листопада. Вадим Ткаченко передбачає, що зовсім скоро вони перейдуть в "ясла", — вказали в Національному антарктичному науковому центрі.
Однак ті, що ще не встигли так швидко вирости, залишаються у гніздах своїх батьків під їх постійним наглядом.
Нагадаємо, пінгвіни в Антарктиці поблизу української станції вигадали собі забавку. Тварини використовують айсберг замість гойдалки.
Додамо, в мережу потрапило відео, на якому сотні пінгвінів зібралися біля станції "Академік Вернадський" і почали пірнати у воду, щоб пополювати на крилів (різновид рачків). Значна їх кількість так і лишилася просто тупцювати на березі.
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