На антарктичній станції "Академік Вернадський" очікують на "бебі-бум" пінгвінів

Пінгвінята на антарктичній станції "Академік Вернадський". Фото: біолог Вадим Ткаченко

Нещодавно на антарктичній станції "Академік Вернадський" народилося чимало пінгвінят, однак біологи очікують ще більшого "бемі-буму" в січні цього року. Деякі з новонароджених пташенят вже добре підросли, а інші ще перебувають у гніздах батьків.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Читайте також:

Деталі життя пінгвінів на станції "Академік Вернадський"

Зазначається, що на українській антарктичній станції на острові Галіндез біолог Вадим Ткаченко нарахував близько 750 пташенят субантарктичних пінгвінів. Це лише 16% від загальної кількості яєць, що відклали пінгвіни. За даними вченого, очікується велике збільшення новонароджених в середині січня, тоді має народитися багато пінгвінят.

Серед тих, що народилися раніше є ще зовсім маленькі, а є вже й ті, що встигли вирости та виглядають майже, як дорослі пінгвіни.

"Зокрема, дорослих пташенят на острові 6 — це ті, що вилупилися з перших яєць, відкладених на початку листопада. Вадим Ткаченко передбачає, що зовсім скоро вони перейдуть в "ясла", — вказали в Національному антарктичному науковому центрі.

Однак ті, що ще не встигли так швидко вирости, залишаються у гніздах своїх батьків під їх постійним наглядом.

Пташенята у гнізді з дорослим пінгвіном. Фото: біолог Вадим Ткаченко

Пінгвінята, що підросли. Фото: біолог Вадим Ткаченко

Пташенята у гнізді з дорослим пінгвіном. Фото: біолог Вадим Ткаченко

Пташенята у гнізді з дорослим пінгвіном. Фото: біолог Вадим Ткаченко

Пінгвінята. Фото: біолог Вадим Ткаченко

Скриншот допису Національного наукового антарктичного центру

Нагадаємо, пінгвіни в Антарктиці поблизу української станції вигадали собі забавку. Тварини використовують айсберг замість гойдалки.

Додамо, в мережу потрапило відео, на якому сотні пінгвінів зібралися біля станції "Академік Вернадський" і почали пірнати у воду, щоб пополювати на крилів (різновид рачків). Значна їх кількість так і лишилася просто тупцювати на березі.