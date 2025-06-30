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МИД Германии призывает ЕС объединиться для давления на РФ

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 19:31
ЕС должен объединиться для давления на Россию - Йоханн Вадефуль
Владимир Зеленский и Йоханн Вадефуль. Фото: Новини.LIVE

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил о необходимости усиления санкционного давления на Россию. Это важно для принуждения Кремля к мирным переговорам.

Об этом Вадефуль сообщил на встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник, 30 июня.

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"Вы правильно отметили, надо усилить давление на Россию для переговоров о перемирии и мире. Я искренне благодарен Украине за готовность к этому", — заявил глава МИД Германии.

По его словам, Берлин активно ведет переговоры с европейскими партнерами для поддержки 18-го пакета санкций против РФ.

"Путин должен знать: игнорирование переговоров будет иметь последствия. Это должно быть нашим посланием. И чем четче и единодушно мы это скажем, тем лучше", — подчеркнул Вадефуль.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европейский Союз находится на финальной стадии принятия 18-го пакета санкций против России. Впрочем, пока между странами-членами существуют определенные разногласия, которые мешают быстрому согласованию этого решения.

Ранее Зеленский подписал указ, согласно которому Украина синхронизирует действие санкций против России с международными союзниками.

санкции Германия МИД война в Украине Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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