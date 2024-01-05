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МВД откроет военные лицеи для детей полицейских, — Клименко

5 января 2024 21:56
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
МВД откроет военные лицеи для детей полицейских, — Клименко
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сегодня объявил об открытии трех детских лицеев военно-патриотического толка. В них будут учиться дети погибших и раненых полицейских.

Об этом он заявил в интервью каналу "Ми-Україна".

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МВД откроет лицеи для детей полицейских

По словам министра, в этом году ведомство планирует открыть одно учебное заведение, в следующем еще два.

"Они будут для детей из семей, которые потеряли кормильца, чтобы мы их оберегали и сопровождали. То же касается и выплат, юридических и психологических консультаций. 2024 год будет определяющим в построении системы помощи нашим раненым или травмированным военным, а также поддержке их семей", — резюмировал Клименко.

Также глава ведомства заявил, что дети украинских военных, травмированных, раненых или погибших на войне, будут получать помощь, сопровождение и подготовку к поступлению в учреждения высшего образования МВД.

Напомним, что ранее Игорь Клименко вручил награды бойцам 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов". Среди наград, которыми наградили военных, были нагрудные знаки и поощрительные отличия.

Также не так давно глава правоохранительного ведомства рассказал, как полиция документирует военные преступления РФ, и почему это важно.

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