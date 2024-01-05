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МВС відкриє військові ліцеї для дітей поліцейських, — Клименко

5 січня 2024 21:56
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
МВС відкриє військові ліцеї для дітей поліцейських, — Клименко
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко сьогодні оголосив про відкриття трьох дитячих ліцеїв військово-патріотичного спрямування. В них будуть навчатися діти загиблих та поранених поліцейських.

Про це він заявив в інтерв'ю каналу "Ми-Україна". 

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МВС відкриє ліцеї для дітей поліцейських

За словами міністра, в цьому році відомство планує відкрити один навчальний заклад, в наступному — ще два.

"Вони будуть для дітей з сімей, які втратили годувальника, щоб ми їх оберігали та супроводжували. Те саме стосуватиметься і виплат, юридичних та психологічних консультацій. 2024 рік буде визначальним у побудові системи допомоги нашим пораненим чи травмованим військовим, а також підтримці їхніх сімей", — резюмував Клименко.

Також голова відомства заявив, що діти українських військових, які були травмовані, пораненні або загинули на війні, будуть отримувати допомогу, супровід та підготовку до вступу в заклади вищої освіти МВС.

Нагадаємо, що раніше Ігор Клименко вручив нагороди бійцям 12-ї бригади спеціального призначення НГУ "Азов" Серед відзнак, якими нагородили військових, були нагрудні знаки та заохочувальні відзнаки.

Також не так давно голова правоохоронного відомства розповів, як поліція документує воєнні злочини РФ, і чому це важливо. 

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