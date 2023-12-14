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МВД России объявило в розыск Буданова

14 декабря 2023 07:33
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
МВД России объявило в розыск Буданова
Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов. Фото: УНИАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российское министерство внутренних дел объявило в розыск главу украинской разведки Кирилла Буданова. Пока неизвестно, по какой статье разыскивается начальник ГУР МО Украины.

Об этом сообщают РосСМИ.

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"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — отмечают в базе МВД РФ.

Россия разыскивает Буданова
Скриншот сообщения из Telegram "РИА Новости"

Пока Буданов никак не прокомментировал такую информацию.

Что известно об обвинении РФ

В апреле 2023 года Московский Лефортовский районный суд заочно арестовал Буданова. Его признали виновным в взрыве, произошедшем на Крымском мосту.

Также ему инкриминировали статьи Уголовного кодекса РФ, такие как "терроризм" и "незаконное использование оружия". Кроме того, тогда Буданов также был объявлен в международный розыск.

Напомним, ранее Кирилл Буданов обратился ко всем военным по случаю Дня Вооруженных Сил Украины. Он отметил, что наши мужественные воины с первых дней войны вместе встали на защиту нашей государственности, сломав неоимпериалистические планы оккупантов.

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