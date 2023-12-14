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МВС Росії оголосило в розшук Буданова

14 грудня 2023 07:33
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
МВС Росії оголосило в розшук Буданова
Очільник ГУР МО України Кирило Буданов. Фото: УНІАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російське міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук очільника української розвідки Кирила Буданова. Наразі невідомо, за якою саме статтею розшукується начальник ГУР МО України.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Скриншот допису з Telegram "РИА Новости"

Наразі Буданов ніяк не прокоментував таку інформацію. 

Що відомо про звинувачення РФ

У квітні 2023 року Московський Лефортовський районний суд заочно арештував Буданова. Його визнали винним у вибуху, який стався на Кримському мосту.

Також йому інкримінували статті Кримінального кодексу РФ, такі як "тероризм" і "незаконне використання зброї". Крім того, тоді Буданова також було оголошено в міжнародний розшук.

Нагадаємо, раніше Кирило Буданов звернувся до всіх військових з нагоди Дня Збройних сил України. Він відмітив, що наші мужні воїни з перших днів війни разом стали на захист нашої державності, зламавши неоімперіалістичні плани окупантів.

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