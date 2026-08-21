МВД: Водителям грозят штрафные баллы, а на дороги выведут "Фантомы"

Глава МВД Иван Выговский. Фото: Иван Выговский/Telegram

Иванна Чайка редактор политических новостей

В Украине могут ввести систему штрафных баллов для водителей. Параллельно правоохранительные органы усиливают автоматический контроль за нарушениями ПДД — в ближайшее время на дороги планируется вывести не менее трех патрульных автомобилей "Фантом". Глава Нацполиции Иван Выгивский также сообщил о запуске 50 новых камер и необходимости установки ещё около 600 устройств на аварийно опасных участках.

Об этом Иван Выговский заявил во время выступления на "Часе вопросов к правительству" в Верховной Раде, передает Новини.LIVE.

Штрафные баллы для водителей

По словам Выговского, система штрафных баллов может стать одной из мер по усилению ответственности водителей за нарушение правил дорожного движения. Ее введение обсуждалось во время совещания в СНБО с участием представителей правоохранительного комитета Верховной Рады, народных депутатов и общественности.

Глава Нацполиции заявил, что правоохранители поддерживают эту инициативу и считают её необходимой.

Камеры на дорогах и автомобили "Фантом"

Выговский также рассказал об усилении автоматической фиксации нарушений ПДД. По его словам, в Украине уже заработали 50 новых камер контроля скорости, однако для охвата всех аварийно опасных участков необходимо установить еще около 600.

Кроме того, в течение месяца на дороги планируют вывести как минимум три автомобиля " Фантом". В дальнейшем Национальная полиция планирует закупать дополнительные автомобили и увеличивать их количество.

"Фантомы, которые были закуплены. До войны их количество было небольшим. Сейчас мы планируем в течение месяца запустить как минимум три... И в ближайшее время закупить еще эти "Фантомы", — сказал он.

Депутат Верховной Рады Ольга Василевская-Смаглюк отметила, что после достижения верхнего предела штрафных баллов у нарушителей будут изымать водительские права.

Сообщение Ольги Василевской-Смаглюк. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, в Украине могут пересмотреть систему наказаний за нарушение правил дорожного движения и увеличить штрафы за превышение скорости. Инициаторы изменений считают, что более жесткая ответственность должна повысить дисциплину на дорогах и уменьшить количество ДТП.

Кроме того, в Украине предлагают существенно увеличить штраф за парковку автомобилей на тротуарах — до 30 тысяч гривен. Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте Кабинета министров, где также предложили ввести механизм вознаграждения для граждан, которые будут сообщать о нарушителях. Авторы инициативы отмечают, что незаконная парковка препятствует движению пешеходов и создает дополнительные риски для безопасности.