Суд отменил мобилизацию мужчины, который имел право на бронь

Судья за столом с молотком. Фото иллюстративное: iStock

Пятый апелляционный административный суд признал противоправным призыв военнообязанного мужчины, которого мобилизовали, несмотря на действующие законные основания для бронирования. Соответствующее решение приняли по результатам рассмотрения иска, поданного мобилизованным гражданином.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Реклама

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, с мая 2024 года истец занимал должность в представительстве HALO Trust в Украине, а само предприятие еще весной официально отнесли к перечню критически важных для экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в условиях особого периода.

В связи с этим работодатель обратился в Министерство экономики Украины с представлением списков работников, которые подлежали бронированию. Ведомство согласовало представленные списки 17 сентября. Законодательство предусматривало, что окончательное решение о бронировании должно быть принято не позднее 23 сентября, однако фактически соответствующий приказ был оформлен только 5 ноября.

Между тем 30 октября мужчину вызвали в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, где в тот же день издали приказ о призыве по мобилизации. Уже на следующий день его зачислили в личный состав воинской части.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований, сославшись на отсутствие формального решения о бронировании по состоянию на дату мобилизации. Не согласившись с таким подходом, истец подал апелляционную жалобу.

Решение суда

Апелляционный суд отметил, что на момент призыва уже существовали все законные основания для бронирования, а задержка с принятием решения Минэкономики не может оправдывать мобилизацию. В результате суд признал незаконными и отменил решение ТЦК и воинской части о призыве мужчины.

Напомним, недавно мы писали, что третий апелляционный суд признал незаконной мобилизацию мужчины, которого без повестки и медосмотра принудительно доставили в ТЦК.

Также мы информировали, что суд в Хмельницком не удовлетворил иск программиста, тем самым оставив его "в розыске ТЦК".