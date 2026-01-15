Суд скасував мобілізацію чоловіка, який мав право на бронь

Суддя за столом з молотком. Фото ілюстративне: iStock

П’ятий апеляційний адміністративний суд визнав протиправним призов військовозобов’язаного чоловіка, якого мобілізували, незважаючи на чинні законні підстави для бронювання. Відповідне рішення ухвалили за результатами розгляду позову, поданого мобілізованим громадянином.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, з травня 2024 року позивач обіймав посаду у представництві HALO Trust в Україні, а саме підприємство ще навесні офіційно віднесли до переліку критично важливих для економіки та забезпечення життєдіяльності населення в умовах особливого періоду.

У зв’язку з цим роботодавець звернувся до Міністерства економіки України з поданням списків працівників, які підлягали бронюванню. Відомство погодило подані списки 17 вересня. Законодавство передбачало, що остаточне рішення про бронювання має бути ухвалене не пізніше 23 вересня, однак фактично відповідний наказ було оформлено лише 5 листопада.

Між тим 30 жовтня чоловіка викликали до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де того ж дня видали наказ про призов за мобілізацією. Вже наступного дня його зарахували до особового складу військової частини.

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позовних вимог, пославшись на відсутність формального рішення про бронювання станом на дату мобілізації. Не погодившись із таким підходом, позивач подав апеляційну скаргу..

Рішення суду

Апеляційний суд зазначив, що на момент призову вже існували всі законні підстави для бронювання, а затримка з ухваленням рішення Мінекономіки не може виправдовувати мобілізацію. У результаті суд визнав незаконними та скасував рішення ТЦК і військової частини про призов чоловіка.

