Мужчина в Харькове ударил ножом работника ТЦК - суд назначил испытательный срок

В Харькове судили мужчину, который распылил в сторону ТЦК газовый баллончик, а также ударил одного из представителей территориального центра комплектования ножом под колено. За содеянное суд назначил определенное наказание.

Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

Детали дела

Согласно материалам дела, 26 сентября 2025 года потерпевший вместе с другими представителями ТЦК передвигался на служебном автомобиле, а затем он заметил мужчину, который по внешним признакам подпадал под категорию лиц, подлежащих оповещению. Выйдя из авто, военные направились к нему для проверки военно-учетных документов, однако мужчина начал убегать, а затем распылил в их сторону газовый баллончик.

"Возле дома №10 по переулку 2-м Золочевском потерпевший надзогнав обвиняемого. Убегая, мужчина споткнулся и упал на землю лицом вниз, а военнослужащий ТЦК, с целью задержания нарушителя, приблизился к нему с левой стороны и начал удерживать последнего собственным весом, выставив для упора свою левую ногу", — говорится в приговоре суда.

Далее, по версии следствия, мужчина, который является обвиняемым, достал левой рукой туристический нож, который носил на поясе, и нанес удар под колено военному ТЦК.

В результате потерпевшему были причинены телесные повреждения в виде ножевого колото-резаного слепого ранения подколенной области левой ноги с повреждением подколенной вены, что осложнилось массивной кровопотерей. Как установила судебно-медицинская экспертиза, это повреждение отнесено к категории тяжких телесных.

Во время судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину и рассказал, что компенсировал потерпевшему как материальный, так и моральный ущерб.

Раненый представитель ТЦК на заседание суда не пришел, но обратился с просьбой рассмотреть дело без его участия. Кроме того, он просил суд назначить обвиняемому наказание, не связанное с лишением свободы.

Решение суда

Холодногорский районный суд пришел к выводу о виновности мужчины в совершении угрозы или применении насилия в отношении должностного лица. По результатам рассмотрения дела ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы, одновременно освободив от реального отбывания с установлением испытательного срока продолжительностью два года.

Кроме этого, суд принял решение о возвращении залога - 60 560 гривен, который ранее был внесен за обвиняемого.

Напомним, недавно мы писали, что в Днепре супруги совершили нападение на военного ТЦК. За содеянное им назначили год заключения, но заменили реальный срок на испытательный.

Также мы писали, что в Виннице мужчина угрожал военным и полицейским, а также применил против правоохранителей газовый баллончик и нанес им травмы. Гражданину назначили испытательный срок.