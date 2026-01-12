Чоловік у Харкові вдарив ножем працівника ТЦК - суд призначив випробувальний термін

Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

У Харкові судили чоловіка, який розпилив у бік ТЦК газовий балончик, а також вдарив одного з представників територіального центру комплектування ножем під коліно. За скоєне суд призначив певне покарання.

Про це стало відомо зі судового вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, 26 вересня 2025 року потерпілий разом з іншими представниками ТЦК пересувався службовим автомобілем, а потім він помітив чоловіка, який за зовнішніми ознаками підпадав під категорію осіб, що підлягають оповіщенню. Вийшовши з авто, військові попрямували до нього для перевірки військово-облікових документів, однак чоловік почав утікати, а згодом розпилив у їхній бік газовий балончик.

"Біля будинку №10 по провулку 2-му Золочівському потерпілий надзогнав обвинуваченого. Тікаючи, чоловік перечепився і впав на землю обличчям до низу, а військовослужбовець ТЦК, з метою затримання порушника, наблизився до нього з лівого боку та почав утримувати останнього власною вагою, виставивши для упору свою ліву ногу", — йдеться у вироку суду.

Далі, за версією слідства, чоловік, який є обвинуваченим, дістав лівою рукою туристичний ніж, який носив на поясі, та завдав удару під коліно військовому ТЦК.

У результаті потерпілому було спричинено тілесні ушкодження у вигляді ножового колото-різаного сліпого поранення підколінної ділянки лівої ноги з ушкодженням підколінної вени, що ускладнилося масивною крововтратою. Як встановила судово-медична експертиза, це ушкодження віднесено до категорії тяжких тілесних.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою провину та розповів, що компенсував потерпілому як матеріальну, так і моральну шкоду.

Поранений представник ТЦК на засідання суду не прийшов, але звернувся з проханням розглянути справу без його участі. Крім того, він просив суд призначити обвинуваченому покарання, не пов’язане з позбавленням волі.

Рішення суду

Холодногірський районний суд дійшов висновку про винуватість чоловіка у вчиненні погрози або застосуванні насильства щодо службової особи. За результатами розгляду справи йому призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі, водночас звільнивши від реального відбування з встановленням іспитового строку тривалістю два роки.

Окрім цього, суд ухвалив рішення про повернення застави — 60 560 гривень, яку раніше було внесено за обвинуваченого.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Дніпрі подружжя скоїло напад на військового ТЦК. За скоєне їм призначили рік ув'язнення, але замінили реальний термін на випробувальний.

Також ми писали, що у Вінниці чоловік погрожував військовим і поліцейським, а також застосував проти правоохоронців газовий балончик і завдав їм травм. Громадянину призначили випробувальний термін.