На Буковине мужчина травмировал пограничника при попытке выезда из Украины

Мужчина пытается незаконно пересечь границу на автомобиле. Фото: ГПСУ/Telegram

На Буковине мужчина пытался незаконно выехать из Украины. Во время попытки пересечь границу нарушитель травмировал одного из пограничников.

Об этом информирует пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в воскресенье, 11 января.

Автомобиль, водитель которого травмировал пограничника. Фото: ГПСУ/Telegram

На Буковине мужчина травмировал пограничника — что известно

По данным ГПСУ, на Буковине пограничный наряд обнаружил внедорожник "Рендж Ровер" иностранной регистрации, который двигался в направлении украинско-румынской границы.

Водитель проигнорировал требование военнослужащих остановиться и совершил опасный маневр в сторону пограничного наряда.

Руководитель пытался преодолеть линию инженерно-заградительных сооружений и незаконно выехать в Румынию. Во время маневрирования нарушитель травмировал одного из пограничников.

В результате военнослужащий получил тяжелые множественные телесные повреждения. Пострадавшего госпитализировали и прооперировали, пока угрозы его жизни нет.

Линия инженерно-заградительных сооружений, которую нарушитель пытался незаконно пересечь. Фото: ГПСУ/Telegram

Впоследствии пограничники совместно с сотрудниками Нацполиции отыскали транспортное средство — его покинули на окраине одного из населенных пунктов.

Во время поисковых мероприятий правоохранители задержали шестерых нарушителей, которые находились в авто во время попытки прорыва границы. Поиски водителя продолжаются.

