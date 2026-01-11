Видео
Главная Новости дня Мужчина травмировал пограничника при попытке выехать из Украины

Ua ru
Дата публикации 11 января 2026 16:50
На Буковине мужчина травмировал пограничника при попытке выезда из Украины
Мужчина пытается незаконно пересечь границу на автомобиле. Фото: ГПСУ/Telegram

На Буковине мужчина пытался незаконно выехать из Украины. Во время попытки пересечь границу нарушитель травмировал одного из пограничников.

Об этом информирует пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в воскресенье, 11 января.

Читайте также:
Автомобиль, водитель которого травмировал пограничника. Фото: ГПСУ/Telegram

На Буковине мужчина травмировал пограничника — что известно

По данным ГПСУ, на Буковине пограничный наряд обнаружил внедорожник "Рендж Ровер" иностранной регистрации, который двигался в направлении украинско-румынской границы.

Водитель проигнорировал требование военнослужащих остановиться и совершил опасный маневр в сторону пограничного наряда.

Руководитель пытался преодолеть линию инженерно-заградительных сооружений и незаконно выехать в Румынию. Во время маневрирования нарушитель травмировал одного из пограничников.

В результате военнослужащий получил тяжелые множественные телесные повреждения. Пострадавшего госпитализировали и прооперировали, пока угрозы его жизни нет.

На Буковині чоловік травмував прикордонника
Линия инженерно-заградительных сооружений, которую нарушитель пытался незаконно пересечь. Фото: ГПСУ/Telegram

Впоследствии пограничники совместно с сотрудниками Нацполиции отыскали транспортное средство — его покинули на окраине одного из населенных пунктов.

Во время поисковых мероприятий правоохранители задержали шестерых нарушителей, которые находились в авто во время попытки прорыва границы. Поиски водителя продолжаются.

Ранее мы информировали о штрафах и правилах пересечения границы с наличными в 2026 году.

Также мы объясняли, почему въезд в Молдову усложнился в 2026 году.

Украина пограничники война в Украине ГПСУ выезд за границу Буковина
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
