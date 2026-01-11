Відео
Чоловік травмував прикордонника під час спроби виїхати з України

Чоловік травмував прикордонника під час спроби виїхати з України

Ua ru
Дата публікації: 11 січня 2026 16:50
На Буковині чоловік травмував прикордонника під час спроби виїзду з України
Чоловік намагається незаконно перетнути кордон на автомобілі. Фото: ДПСУ/Telegram

На Буковині чоловік намагався незаконно виїхати з України. Під час спроби перетнути кордон порушник травмував одного з прикордонників.

Про це інформує пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у неділю, 11 січня.

Читайте також:
Автомобіль, водій якого травмував прикордонника. Фото: ДПСУ/Telegram

На Буковині чоловік травмував прикордонника — що відомо

За даними ДПСУ, на Буковині прикордонний наряд виявив позашляховик "Рендж Ровер" іноземної реєстрації, який рухався в напрямку українсько-румунського кордону.

Водій проігнорував вимогу військовослужбовців зупинитися та здійснив небезпечний маневр у бік прикордонного наряду.

Керманич намагався подолати лінію інженерно-загороджувальних споруд і незаконно виїхати до Румунії. Під час маневрування порушник травмував одного з прикордонників.

Унаслідок цього військовослужбовець отримав важкі множинні тілесні ушкодження. Потерпілого госпіталізували та прооперували, наразі загрози його життю немає.

На Буковині чоловік травмував прикордонника
Лінія інженерно-загороджувальних споруд, яку порушник намагався незаконно перетнути. Фото: ДПСУ/Telegram

Згодом прикордонники спільно зі співробітниками Нацполіції відшукали транспортний засіб — його покинули на околиці одного з населених пунктів.

Під час пошукових заходів правоохоронці затримали шістьох порушників, які перебували в авто під час спроби прориву кордону. Пошуки водія тривають.

Раніше ми інформували про штрафи та правила щодо перетину кордону з готівкою у 2026 році.

Також ми пояснювали, чому в'їзд до Молдови ускладнився у 2026 році.

Україна прикордонники війна в Україні ДПСУ виїзд за кордон Буковина
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
