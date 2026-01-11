На Буковині чоловік травмував прикордонника під час спроби виїзду з України

Чоловік травмував прикордонника під час спроби виїхати з України
На Буковині чоловік намагався незаконно виїхати з України. Під час спроби перетнути кордон порушник травмував одного з прикордонників.
Про це інформує пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у неділю, 11 січня.
На Буковині чоловік травмував прикордонника — що відомо
За даними ДПСУ, на Буковині прикордонний наряд виявив позашляховик "Рендж Ровер" іноземної реєстрації, який рухався в напрямку українсько-румунського кордону.
Водій проігнорував вимогу військовослужбовців зупинитися та здійснив небезпечний маневр у бік прикордонного наряду.
Керманич намагався подолати лінію інженерно-загороджувальних споруд і незаконно виїхати до Румунії. Під час маневрування порушник травмував одного з прикордонників.
Унаслідок цього військовослужбовець отримав важкі множинні тілесні ушкодження. Потерпілого госпіталізували та прооперували, наразі загрози його життю немає.
Згодом прикордонники спільно зі співробітниками Нацполіції відшукали транспортний засіб — його покинули на околиці одного з населених пунктів.
Під час пошукових заходів правоохоронці затримали шістьох порушників, які перебували в авто під час спроби прориву кордону. Пошуки водія тривають.
Раніше ми інформували про штрафи та правила щодо перетину кордону з готівкою у 2026 році.
Також ми пояснювали, чому в'їзд до Молдови ускладнився у 2026 році.
