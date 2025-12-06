Суд наказал мужчину, который отказался получать боевую повестку

Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

В Кировоградской области судили мужчину, который умышленно уклонился от мобилизации, отказавшись от боевой повестки. За это ему назначили определенное наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Детали дела

Согласно материалам дела, обвиняемый является военнообязанным солдатом запаса, который был безработным и не был женат. Мужчина признан годным к службе, поэтому 9 августа 2025 года он получил мобилизационное распоряжение и повестку на отправку в ВСУ, назначенную на 11 августа 2025 года. Несмотря на это, не имея отставил для отсрочки, гражданин отказался от прохождения службы и от получения боевой повестки, о чем представители ТЦК оформили соответствующий акт.



При рассмотрении дела в суде обвиняемый признал вину полностью. Свой отказ он объяснил проблемами со здоровьем и тем, что должен ухаживать за матерью.

Решение суда

При определении меры наказания суд принял во внимание искреннее раскаяние обвиняемого и его активное сотрудничество со следствием.

На период испытательного срока мужчина должен регулярно появляться в орган пробации для регистрации и заблаговременно информировать о любом изменении места жительства, работы или учебы.

