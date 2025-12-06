Суд покарав чоловіка, який відмовився отримувати бойову повістку

Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

У Кіровоградській області судили чоловіка, який умисно ухилився від мобілізації, відмовившись від бойової повістки. За це йому призначили певне покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений є військовозобов’язаним солдатом запасу, який був безробітним і не був одружений. Чоловіка визнано придатним до служби, тож 9 серпня 2025 року він отримав мобілізаційне розпорядження й повістку на відправку до ЗСУ, призначену на 11 серпня 2025 року. Попри це, не маючи відставив для відстрочки, громадянин відмовився від проходження служби та від отримання бойової повістки, про що представники ТЦК оформили відповідний акт.



Під час розгляду справи в суді обвинувачений визнав провину повністю. Свою відмову він пояснив проблемами зі здоров’ям та тим, що повинен доглядати за матір’ю.

Рішення суду

Під час визначення міри покарання суд узяв до уваги щире каяття обвинуваченого та його активну співпрацю зі слідством.

На період іспитового строку чоловік має регулярно з’являтися до органу пробації для реєстрації та завчасно інформувати про будь-яку зміну місця проживання, роботи чи навчання.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що на Волині чоловік із Маневиччини теж відмовився отримати бойову повістку. За це його позбавили волі на 1 рік.

Також ми інформували, що у Харкові призначили 15 років позбавлення волі бойовому медику, який перейшов на бік ворога.