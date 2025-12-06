Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Чоловік відмовився від бойової повістки — як покарав суд

Чоловік відмовився від бойової повістки — як покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 01:03
Суд покарав чоловіка, який відмовився отримувати бойову повістку
Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

У Кіровоградській області судили чоловіка, який умисно ухилився від мобілізації, відмовившись від бойової повістки. За це йому призначили певне покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений є військовозобов’язаним солдатом запасу, який був безробітним і не був одружений. Чоловіка визнано придатним до служби, тож 9 серпня 2025 року він отримав мобілізаційне розпорядження й повістку на відправку до ЗСУ, призначену на 11 серпня 2025 року. Попри це, не маючи відставив для відстрочки, громадянин відмовився від проходження служби та від отримання бойової повістки, про що представники ТЦК оформили відповідний акт.

Під час розгляду справи в суді обвинувачений визнав провину повністю. Свою відмову він пояснив проблемами зі здоров’ям та тим, що повинен доглядати за матір’ю.

Рішення суду

Під час визначення міри покарання суд узяв до уваги щире каяття обвинуваченого та його активну співпрацю зі слідством.

На період іспитового строку чоловік має регулярно з’являтися до органу пробації для реєстрації та завчасно інформувати про будь-яку зміну місця проживання, роботи чи навчання.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що на Волині чоловік із Маневиччини теж відмовився отримати бойову повістку. За це його позбавили волі на 1 рік.

Також ми інформували, що у Харкові призначили 15 років позбавлення волі бойовому медику, який перейшов на бік ворога.

суд мобілізація повістки ухилянти бойова повістка судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації