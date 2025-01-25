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Минздрав опроверг обвинения по поводу тендера на ремонт Охматдета

25 января 2025 13:20
Анастасия Постоенко - Редактор
Восстановление Охматдета - в Минздраве объяснили процедуру тендера
Врачи в Охматдете. Фото: МИНЗДРАВ
Анастасия Постоенко - Редактор

В Министерстве здравоохранения Украины опровергли обвинения относительно вероятных коррупционных схем, связанных с тендером на проект капитального ремонта поврежденного ракетным ударом здания детской больницы "Охматдет". В ведомстве отметили, что проект был подготовлен международной компанией, которая не имеет никаких связей с победителем тендера.

Об этом говорится на сайте пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.

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Национальная детская специализированная больница "Охматдет", которая получила значительные повреждения в результате вражеского удара 8 июля 2024 года, возобновила свою деятельность и продолжает оказывать медицинскую помощь. Ежедневно в больнице лечатся более 500 пациентов, а медики выполняют более 40 операций

Охматдет
Повреждения больницы "Охматдет". Фото: УНИАН

По словам заместителя министра здравоохранения Эдема Адаманова, после ракетного удара здание "Охматдета" было обследовано специалистами Государственного научно-исследовательского и проектно-изыскательского института "НИИпроектреконструкция".

На основе этих данных международная компания "Ептиса Сервисиос Де Индженерия, С.Л.", которая выполняет функции службы-заказчика, подготовила задание для разработки проектной документации. Минздрав подчеркнул, что услуги этой компании были оплачены грантовыми средствами, выделенными Всемирным банком.

"Восстановление Охматдета после ракетного удара - сложный и многокомпонентный процесс. Наш подход базируется на трех ключевых принципах: прозрачность процессов – закупки через публичные тендеры, что обеспечивает честную конкуренцию и лучшее качество услуг; международный подход – привлечено Eptisa Servicios de Ingenier & iacute; a для управления проектом и обеспечения соответствия международным стандартам; эффективность решений – каждый этап тщательно анализируется, чтобы достичь наилучших результатов без компромиссов в качестве", — сообщил   заместитель министра здравоохранения Украины Эдем Адаманов.

Далее после подготовки задания "Охматдет" объявил тендер на разработку проектной документации по капитальному ремонту. Министерство здравоохранения подчеркнуло, что проект согласовывали в Совете по восстановлению "Охматдета", который был создан для обеспечения прозрачности и предотвращения случаев коррупции.

В Минздраве также отметили, что обвинения в коррупционных схемах не имеют под собой оснований, поскольку процесс выбора подрядчика происходил с участием международных экспертов и с соблюдением всех стандартов Всемирного банка.

Напомним, недавно журналисты из "Наші гроші" заявили, что "Охматдет" будут ремонтировать за значительно большую сумму, чем предлагали другие участники тендера.

А в октябре 2024 года медицинский директор НДСБ "Охматдет" назвал сумму, которую надо потратить на замену поврежденного оборудования в результате российской атаки.

Минздрав скандал ремонт тендер закупки Охматдет

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