Відновлення Охматдиту — у МОЗ пояснили процедуру тендеру

МОЗ спростувало звинувачення щодо тендеру на ремонт Охматдиту
У Міністерстві охорони здоров'я України спростували звинувачення щодо ймовірних корупційних схем, пов’язаних із тендером на проєкт капітального ремонту пошкодженої ракетним ударом будівлі дитячої лікарні "Охматдит". У відомстві наголосили, що проєкт був підготовлений міжнародною компанією, яка не має жодних зв’язків із переможцем тендеру.
Про це йдеться на сайті пресслужби Міністерства охорони здоров'я України.
Хто насправді опікується відбудовою "Охматдиту"
Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит", яка зазнала значних пошкоджень внаслідок ворожого удару 8 липня 2024 року, відновила свою діяльність і продовжує надавати медичну допомогу. Щодня в лікарні лікуються понад 500 пацієнтів, а медики виконують понад 40 операцій
За словами заступника міністра охорони здоров’я Едема Адаманова, після ракетного удару будівлю "Охматдиту" було обстежено фахівцями Державного науково-дослідного та проєктно-вишукувального інституту "НДІпроектреконструкція".
На основі цих даних міжнародна компанія "Ептіса Сервісіос Де Індженерія, С.Л.", яка виконує функції служби-замовника, підготувала завдання для розробки проєктної документації. МОЗ наголосило, що послуги цієї компанії було оплачено грантовими коштами, виділеними Світовим банком.
"Відновлення Охматдиту після ракетного удару – складний і багатокомпонентний процес. Наш підхід базується на трьох ключових принципах: прозорість процесів – закупівлі через публічні тендери, що забезпечує чесну конкуренцію та найкращу якість послуг; міжнародний підхід – залучено Eptisa Servicios de Ingeniería для управління проєктом та забезпечення відповідності міжнародним стандартам; ефективність рішень – кожен етап ретельно аналізується, щоб досягти найкращих результатів без компромісів у якості", — повідомив заступник міністра охорони здоровʼя України Едем Адаманов.
Далі після підготовки завдання "Охматдит" оголосив тендер на розробку проєктної документації з капітального ремонту. Міністерство охорони здоров'я підкреслило, що проєкт погоджували в Раді з відновлення "Охматдиту", яка була створена для забезпечення прозорості та запобігання випадкам корупції.
У МОЗ також наголосили, що звинувачення в корупційних схемах не мають під собою підстав, оскільки процес вибору підрядника відбувався за участю міжнародних експертів та з дотриманням усіх стандартів Світового банку.
Нагадаємо, нещодавно журналісти з "Наші гроші" заявили, що "Охматдит" ремонтуватимуть за значно більшу суму, ніж пропонували інші учасники тендеру.
А у жовтні 2024 року медичний директор НДСЛ "Охматдит" назвав суму, яку треба витратити на заміну пошкодженого обладнання внаслідок російської атаки.
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