Відновлення Охматдиту — у МОЗ пояснили процедуру тендеру

Лікарі в Охматдиті. Фото: МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я України спростували звинувачення щодо ймовірних корупційних схем, пов’язаних із тендером на проєкт капітального ремонту пошкодженої ракетним ударом будівлі дитячої лікарні "Охматдит". У відомстві наголосили, що проєкт був підготовлений міжнародною компанією, яка не має жодних зв’язків із переможцем тендеру.

Про це йдеться на сайті пресслужби Міністерства охорони здоров'я України.

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Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит", яка зазнала значних пошкоджень внаслідок ворожого удару 8 липня 2024 року, відновила свою діяльність і продовжує надавати медичну допомогу. Щодня в лікарні лікуються понад 500 пацієнтів, а медики виконують понад 40 операцій

Пошкодження лікарні "Охматдит". Фото: УНІАН

За словами заступника міністра охорони здоров’я Едема Адаманова, після ракетного удару будівлю "Охматдиту" було обстежено фахівцями Державного науково-дослідного та проєктно-вишукувального інституту "НДІпроектреконструкція".

На основі цих даних міжнародна компанія "Ептіса Сервісіос Де Індженерія, С.Л.", яка виконує функції служби-замовника, підготувала завдання для розробки проєктної документації. МОЗ наголосило, що послуги цієї компанії було оплачено грантовими коштами, виділеними Світовим банком.

"Відновлення Охматдиту після ракетного удару – складний і багатокомпонентний процес. Наш підхід базується на трьох ключових принципах: прозорість процесів – закупівлі через публічні тендери, що забезпечує чесну конкуренцію та найкращу якість послуг; міжнародний підхід – залучено Eptisa Servicios de Ingeniería для управління проєктом та забезпечення відповідності міжнародним стандартам; ефективність рішень – кожен етап ретельно аналізується, щоб досягти найкращих результатів без компромісів у якості", — повідомив заступник міністра охорони здоровʼя України Едем Адаманов.

Далі після підготовки завдання "Охматдит" оголосив тендер на розробку проєктної документації з капітального ремонту. Міністерство охорони здоров'я підкреслило, що проєкт погоджували в Раді з відновлення "Охматдиту", яка була створена для забезпечення прозорості та запобігання випадкам корупції.

У МОЗ також наголосили, що звинувачення в корупційних схемах не мають під собою підстав, оскільки процес вибору підрядника відбувався за участю міжнародних експертів та з дотриманням усіх стандартів Світового банку.

Нагадаємо, нещодавно журналісти з "Наші гроші" заявили, що "Охматдит" ремонтуватимуть за значно більшу суму, ніж пропонували інші учасники тендеру.

А у жовтні 2024 року медичний директор НДСЛ "Охматдит" назвав суму, яку треба витратити на заміну пошкодженого обладнання внаслідок російської атаки.