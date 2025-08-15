Гончаренко пожаловался на Мандзюк в полицию из-за неправильного воспитания детей

Алексей Гончаренко. Фото: УНИАН

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что получил ответ от полиции на свое заявление на известного блогера Елену Мандзюк. По словам Гончаренко, блогер учит своих детей насилию против русскоязычных детей.

Ответ полиции на свое заявление Гончаренко опубликовал в Telegram.

В чем суть конфликта Гончаренко и Мандзюк

Ответ из Нацполиции на заявление Гончаренко. Фото: Алексей Гончаренко

Нардепу не понравилось, что Елена Мандзюк в одном из комментариев написала, что ее дети могут побить другого ребенка за русский язык и в этом нет проблем. За это нардеп раскритиковал блогера и обратился в полицию.

Блогер и волонтер Елена Мандзюк. Фото: instagram.com/elena_mandziuk

В свою очередь Елена, муж которой уже четвертый год на фронте защищает Украину, а она сама активно занимается волонтерством, назвала Гончаренко пророссийским в своем Instagram. Блогер отметила, что даже во время войны ее семья подвергается угрозам и травле из-за проукраинской позиции.

Блогер возмутилась, что государство допустило открытие уголовного дела.

"Так скажите, кого здесь притесняют? Кого хочет посадить государство. Меня, украинку, которая мечтает о свободном украиноязычном пространстве? Хотите забрать моих детей и отдать их в детдом, потому что папа на войне, а мама слишком проукраинская?", — подчеркнула она.

Гончаренко заявил, что дело не в проукраинской позиции, а именно в насилии над детьми, потому что, по словам нардепа, много детей возвращается с оккупированных территорий и травить, а тем более бить за русский язык их не допустимо.

Мнения комментаторов в соцсетях разделились. Некоторые поддерживают позицию блогера, другие считают правым нардепа.

Ранее мы сообщали, что между блогерами Анной Алхим и Еленой Мандзюк возник языковой скандал. Мандзюк раскритиковала Алхим за то, что та отказалась петь песню на украинском.

А еще стало о языковом скандале в Одессе. Там официант принял заказ у женщин на русском языке и утверждал, что в Украине есть два государственных языка.