Головна Новини дня Мовний скандал — Гончаренко поскаржився в поліцію на блогерку

Мовний скандал — Гончаренко поскаржився в поліцію на блогерку

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 00:26
Гончаренко поскаржився на Мандзюк в поліцію через неправильне виховання дітей
Олексій Гончаренко. Фото: УНІАН

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що отримав відповідь від поліції на свою заяву на відому блогерку Олену Мандзюк. За словами Гончаренко, блогерка вчить своїх дітей насильству проти російськомовних дітей.

Відповідь поліції на свою заяву Гончаренко опублікував в Telegram.

Читайте також:

В чому суть конфлікту Гончаренка та Мандзюк

Мовний скандал — Гончаренко поскаржився в поліцію на блогерку - фото 1
Відповідь з Нацполіції на заяву Гончаренка. Фото: Олексій Гончаренко

Нардепу не сподобалось, що Олена Мандзюк в одному з коментарів написала, що її діти можуть побити іншу дитину за російську мову і в цьому немає проблем. За це нардеп розкритикував блогерку та звернувся до поліції. 

Мовний скандал — Гончаренко поскаржився в поліцію на блогерку - фото 2
Блогерка та волонтерка Олена Мандзюк. Фото: instagram.com/elena_mandziuk

Своєю чергою Олена, чоловік якої вже четвертий рік на фронті боронить Україну, а вона сама активно займається волонтерством, назвала Гончаренко у своєму Instagram проросійським. Блогерка наголосила, що навіть під час війни її родина зазнає погроз і цькування через проукраїнську позицію.

Блогерка обурилася, що держава допустила відкриття кримінальної справи.

"То скажіть, кого тут утискають? Кого хоче посадити держава. Мене, українку, яка мріє про вільний україномовний простір? Хочете забрати моїх дітей і віддати їх у дитбудинок, бо тато на війні, а мама занадто проукраїнська?", — наголосила вона.

Гончаренко заявив, що справа не в проукраїнській позиції, а саме в насильстві над дітьми, бо, за словами нардепа, багато дітей повертається з окупованих територій і цькувати, а тим більше бити за російську мова їх не припустимо. 

Думки коментаторів у соцмережах розділились. Деякі підтримують позицію блогерки, інші вважають правим нардепа. 

Раніше ми повідомляли, що між блогерками Анною Алхім та Оленою Мандзюк виник мовний скандал. Мандзюк розкритикувала Алхім за те, що та відмовилась співати пісню українською.

А ще стало про мовний скандал в Одесі. Там офіціант прийняв замовлення у жінок російською мовою та стверджував, що в Україні є дві державні мови.

Олексій Гончаренко діти блогери мовний скандал мовний закон
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
