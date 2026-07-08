Морской дрон СБУ поразил танкер "теневого флота" РФ возле Ялты: видео

Поражение танкера "теневого флота" РФ. Фото: кадр из видео

Карина Приходько Редактор

Служба безопасности Украины провела очередную спецоперацию, направленную на ослабление военно-экономического потенциала России. Утром морской дрон Sea Baby поразил танкер Blue, который входит в так называемый "теневой флот" РФ и используется для обхода международных санкций.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на СБУ.

Спецоперация СБУ в Чёрном море

По информации СБУ, на момент атаки судно находилось вблизи временно оккупированной Ялты в исключительной экономической зоне Украины. Морской дрон нанес удар по кормовой части танкера, в результате чего судно получило существенные повреждения.

Отмечается, что против морского дрона СБУ пыталась действовать вражеская авиация, но безрезультатно.

"Танкер "Blue" находится под санкциями Европейского Союза, Великобритании, Канады, Австралии и Украины за участие в транспортировке российской нефти в обход международных санкций. Он относится к классу Suezmax — крупных морских танкеров, которые используются для транспортировки значительных объемов нефти и нефтепродуктов", — говорится в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что поражение судов "теневого флота" является частью системной кампании по сокращению экономических возможностей России финансировать войну против Украины. Именно благодаря таким танкерам Кремль продолжает экспортировать нефть, несмотря на санкционное давление, получая миллиардные прибыли.

Также в спецслужбе подчеркнули, что с точки зрения международного права, законов и обычаев войны такие суда являются законными военными целями, а их поражение сокращает нефтяные доходы РФ, затрудняет военную логистику агрессора и ослабляет его финансовые возможности для ведения войны.

Как писали Новини.LIVE, 8 июля украинские военные сбили российский истребитель Су-35. Самолет оккупантов был уничтожен на восточном направлении.

В то же время Владимир Зеленский сообщил, что сегодня Украина нанесла удары по четырем регионам РФ. Целями были нефтеперерабатывающие заводы и другие объекты.