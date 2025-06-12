Сегодня 45 лет со дня рождения Дениса Монастырского

Монастырский праздновал бы 45 лет сегодня — каким запомнился
В четверг, 12 июня, 45 лет со дня рождения бывшего Министра внутренних дел Дениса Монастырского. Он погиб в авиакатастрофе в Броварах 18 января 2023 года.
Об этом рассказали в материале Новини.LIVE.
Жизнь Дениса Монастырского
Денис Монастырский родился 12 июня 1980 года в Хмельницком. В 2019 году его избрали народным депутатом девятого созыва от партии "Слуга народа", а в парламенте он возглавлял Комитет по вопросам правоохранительной деятельности.
Во время своей деятельности он выступал за реформу МВД, демилитаризацию Нацгвардии, прозрачность полиции и подотчетность силовиков общественности.
16 июля 2021 года Верховная Рада назначила Монастырского министром внутренних дел вместо Арсена Авакова. На посту его основными направлениями деятельности стали:
- продолжение реформы полиции;
- усиление пограничного контроля;
- активная борьба с организованной преступностью;
- обновление состава Нацгвардии и полиции.
А с началом полномасштабного вторжения России он был ответственен также за реакцию на внутренние вызовы безопасности - он был одним из ключевых координаторов оборонных и полицейских действий в тылу, в частности эвакуации населения, формировании подразделений ТрО и обеспечении правопорядка.
Гибель в авиакатастрофе
18 января 2023 года возле детского сада в Броварах упал вертолет ГСЧС, на борту которого находился Денис Монастырский и все руководство МВД:
- первый заместитель Евгений Енин,
- государственный секретарь МВД Юрий Лубкович;
- другие члены экипажа.
Все, кто находился в вертолете, — погибли. Это стало шоком для общества, поскольку Монастырского считали перспективным и реформаторским чиновником.
Напомним, авиакатастрофа в Броварах унесла жизни 14 человек. Кроме чиновников погибли гражданские жители города, среди которых ребенок.
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