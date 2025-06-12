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Монастырский праздновал бы 45 лет сегодня — каким запомнился

12 июня 2025 06:18
Евгения Брюховецкая - редактор
Сегодня 45 лет со дня рождения Дениса Монастырского
Экс-глава МВД Денис Монастырский. Фото: МВД
Евгения Брюховецкая - редактор

В четверг, 12 июня, 45 лет со дня рождения бывшего Министра внутренних дел Дениса Монастырского. Он погиб в авиакатастрофе в Броварах 18 января 2023 года.

Об этом рассказали в материале Новини.LIVE.

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Жизнь Дениса Монастырского

Денис Монастырский родился 12 июня 1980 года в Хмельницком. В 2019 году его избрали народным депутатом девятого созыва от партии "Слуга народа", а в парламенте он возглавлял Комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

Во время своей деятельности он выступал за реформу МВД, демилитаризацию Нацгвардии, прозрачность полиции и подотчетность силовиков общественности.

16 июля 2021 года Верховная Рада назначила Монастырского министром внутренних дел вместо Арсена Авакова. На посту его основными направлениями деятельности стали:

  • продолжение реформы полиции;
  • усиление пограничного контроля;
  • активная борьба с организованной преступностью;
  • обновление состава Нацгвардии и полиции.

А с началом полномасштабного вторжения России он был ответственен также за реакцию на внутренние вызовы безопасности - он был одним из ключевых координаторов оборонных и полицейских действий в тылу, в частности эвакуации населения, формировании подразделений ТрО и обеспечении правопорядка.

Гибель в авиакатастрофе

18 января 2023 года возле детского сада в Броварах упал вертолет ГСЧС, на борту которого находился Денис Монастырский и все руководство МВД:

  • первый заместитель Евгений Енин,
  • государственный секретарь МВД Юрий Лубкович;
  • другие члены экипажа.
Авіакатастрофа у Броварах забрала життя голови МВС Дениса Монастирського
Части вертолета. Фото: ГСЧС

Все, кто находился в вертолете, — погибли. Это стало шоком для общества, поскольку Монастырского считали перспективным и реформаторским чиновником.

Напомним, авиакатастрофа в Броварах унесла жизни 14 человек. Кроме чиновников погибли гражданские жители города, среди которых ребенок.

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