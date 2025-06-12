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Монастирський святкував би 45 років сьогодні — яким запам'ятався

12 червня 2025 06:18
Євгенія Брюховецька - редактор
Сьогодні 45 років від дня народження Дениса Монастирського
Ексголова МВС Денис Монастирський. Фото: МВС
Євгенія Брюховецька - редактор

У четвер, 12 червня, 45 років від дня народження колишнього Міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Він загинув в авіакатастрофі у Броварах 18 січня 2023 року.

Про це розповіли у матеріалі Новини.LIVE.

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Життя Дениса Монастирського

Денис Монастирський народився 12 червня 1980 року у Хмельницькому. У 2019 році його обрали народним депутатом дев'ятого скликання від партії "Слуга народу", а в парламенті він очолював Комітет з питань правоохоронної діяльності.

Під час своєї діяльності він виступав за реформу МВС, демілітаризацію Нацгвардії, прозорість поліції та підзвітність силовиків громадськості.

16 липня 2021 року Верховна Рада призначила Монастирського міністром внутрішніх справ замість Арсена Авакова. На посаді його основними напрямками діяльності стали:

  • продовження реформи поліції;
  • посилення прикордонного контролю;
  • активна боротьба з організованою злочинністю;
  • оновлення складу Нацгвардії та поліції.

А з початком повномасштабного вторгнення Росії він був відповідальний також за реакцію на внутрішні безпекові виклики — він був одним із ключових координаторів оборонних і поліцейських дій у тилу, зокрема евакуації населення, формуванні підрозділів ТрО та забезпеченні правопорядку.

Загибель в авіакатастрофі 

18 січня 2023 року біля дитячого садка у Броварах впав гвинтокрил ДСНС, на борту якого перебував Денис Монастирський та все керівництво МВС:

  • перший заступник Євгеній Єнін,
  • державний секретар МВС Юрій Лубкович;
  • інші члени екіпажу.
Авіакатастрофа у Броварах забрала життя голови МВС Дениса Монастирського
Частини гвинтокрила. Фото: ДСНС

Всі, хто перебував у гвинтокрилі, — загинули. Це стало шоком для суспільства, оскільки Монастирського вважали перспективним та реформаторським посадовцем.

Нагадаємо, авіакатастрофа у Броварах забрала життя 14 людей. Окрім високопосадовців загинули цивільні мешканці міста, серед яких дитина.

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