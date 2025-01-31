МОН предложило внедрить профессию "Снайпер" — детали

МОН предложило создать профессию "Снайпер"
Министерство образования и науки Украины хочет внедрить новую профессию "Снайпер". Сейчас МОН выдвинуло предложение для общественного обсуждения.
Об этом говорится на сайте МОН.
Официальная профессия "Снайпер"
В МОН отметили, что социальные группы населения и заинтересованные стороны, на которых будет распространяться действие:
- получатели профессионального (профессионально-технического) образования;
- учреждения профессионального (профессионально-технического) образования;
- предприятия, учреждения и организации, независимо от их подчинения и формы собственности, выдающие документы установленного образца по этой профессии;
- региональные органы управления образования.
Основными навыками, которыми будут овладевать будущие снайперы, станут: высокий уровень грамотности, математическая точность, развитые социальные и личностные компетентности, а также способность к эффективному обучению.
В МОН отметили, что замечания и предложения принимаются в произвольной форме до 13 февраля 2025 года по электронному адресу: nataliia.samoilenko@mon.gov.ua. А результаты разместят на официальном сайте МОН с 17 по 23 февраля 2025 года.
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