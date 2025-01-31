МОН предложило внедрить профессию "Снайпер" — детали

Студенты. Иллюстративное фото: Ивано-Франковский НТУ

Министерство образования и науки Украины хочет внедрить новую профессию "Снайпер". Сейчас МОН выдвинуло предложение для общественного обсуждения.

Об этом говорится на сайте МОН.

Читайте также:

Официальная профессия "Снайпер"

В МОН отметили, что социальные группы населения и заинтересованные стороны, на которых будет распространяться действие:

получатели профессионального (профессионально-технического) образования;

учреждения профессионального (профессионально-технического) образования;

предприятия, учреждения и организации, независимо от их подчинения и формы собственности, выдающие документы установленного образца по этой профессии;

региональные органы управления образования.

Основными навыками, которыми будут овладевать будущие снайперы, станут: высокий уровень грамотности, математическая точность, развитые социальные и личностные компетентности, а также способность к эффективному обучению.

В МОН отметили, что замечания и предложения принимаются в произвольной форме до 13 февраля 2025 года по электронному адресу: nataliia.samoilenko@mon.gov.ua. А результаты разместят на официальном сайте МОН с 17 по 23 февраля 2025 года.

Напомним, с 2027 года в Украине внедрят реформу старшей школы, которая предусматривает значительные изменения в образовательном процессе для учащихся 10-12 классов.

Также мы писали, что с сентября 2025 года все студенты должны пройти базовую военную подготовку.