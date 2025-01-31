МОН запропонувало впровадити професію "Снайпер" — деталі

МОН запропонувало створити професію "Снайпер"
Міністерство освіти та науки України хоче впровадити нову професію "Снайпер". Наразі МОН висунуло пропозицію для громадського обговорення.
Про це йдеться на сайті МОН.
Офіційна професія "Снайпер"
У МОН зазначили, що соціальні групи населення та зацікавлені сторони, на яких поширюватиметься дія:
- здобувачі професійної (професійно-технічної) освіти;
- заклади професійної (професійно-технічної) освіти;
- підприємства, установи та організації, незалежно від їх підпорядкування та форми власності, що видають документи встановленого зразка за цією професією;
- регіональні органи управління освіти.
Основними навичками, які опановуватимуть майбутні снайпери, стануть: високий рівень грамотності, математична точність, розвинені соціальні та особистісні компетентності, а також здатність до ефективного навчання.
У МОН зазначили, що зауваження та пропозиції приймаються у довільній формі до 13 лютого 2025 року за електронною адресою: nataliia.samoilenko@mon.gov.ua. А результати розмістять на офіційному сайті МОН з 17 по 23 лютого 2025 року.
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