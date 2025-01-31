МОН запропонувало впровадити професію "Снайпер" — деталі

Студенти. Ілюстративне фото: Івано-Франківський НТУ

Міністерство освіти та науки України хоче впровадити нову професію "Снайпер". Наразі МОН висунуло пропозицію для громадського обговорення.

Про це йдеться на сайті МОН.

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У МОН зазначили, що соціальні групи населення та зацікавлені сторони, на яких поширюватиметься дія:

здобувачі професійної (професійно-технічної) освіти;

заклади професійної (професійно-технічної) освіти;

підприємства, установи та організації, незалежно від їх підпорядкування та форми власності, що видають документи встановленого зразка за цією професією;

регіональні органи управління освіти.

Основними навичками, які опановуватимуть майбутні снайпери, стануть: високий рівень грамотності, математична точність, розвинені соціальні та особистісні компетентності, а також здатність до ефективного навчання.

У МОН зазначили, що зауваження та пропозиції приймаються у довільній формі до 13 лютого 2025 року за електронною адресою: nataliia.samoilenko@mon.gov.ua. А результати розмістять на офіційному сайті МОН з 17 по 23 лютого 2025 року.

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