Главная Новости дня Парень не хотел служить из-за религии — суд назначил ему приговор

Парень не хотел служить из-за религии — суд назначил ему приговор

Дата публикации 16 сентября 2025 03:32
В Ровно апелляционный суд изменил условный срок на реальный для мужчины, который отказался служить из-за религиозных убеждений
Заседание апелляционного суда г. Ровно. Фото: Ровенский апелляционный суд

В Ровно апелляционный суд изменил наказание для мужчины, который ранее получил условный срок за уклонение от мобилизации по религиозным убеждениям. Апелляционный суд назначил ему реальный срок лишения свободы.

Об этом говорится на сайте Ровенского апелляционного суда.

Детали дела

Детали дела

Ранее судом низшей инстанции 27-летний местный житель был признан виновным в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации. Отмечается, что обвиняемый, находясь на воинском учете и признан годным к службе, отказался получить повестку и явиться на сборный пункт.

Он аргументировал свою позицию "глубокими религиозными убеждениями", которые, по его мнению, не позволяют ему выполнять никакие военные обязанности, в том числе альтернативную службу.

Решение суда

Прокурор подчеркнул в своей апелляционной жалобе, что во время военного положения и оборонительной войны обязанность защиты Украины возлагается на всех граждан независимо от их вероисповедания.

Суд учел позиции сторон и практику Верховного Суда и назначил обвиняемому наказание в виде трех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Одесской области судили отца четырех детей за уклонение от мобилизации. Выяснилось, что он не оформлял отцовство.

А житель Кировоградщины отказался получать повестку и не явился в ТЦК. Его привлекли к уголовной ответственности.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
