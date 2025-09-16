Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаTravelПромоПсихологіяКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Молодик не хотів служити через релігію — суд призначив йому вирок

Молодик не хотів служити через релігію — суд призначив йому вирок

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 03:32
У Рівному апеляційний суд змінив умовний термін на реальний для чоловіка, який відмовився служити через релігійні переконання
Засідання апеляційного суду м. Рівне. Фото: Рівненський апеляційний суд

У Рівному апеляційний суд змінив покарання для чоловіка, який раніше отримав умовний термін за ухилення від мобілізації через релігійні переконання. Апеляційний суд призначив йому реальний термін позбавлення волі.

Про цей йдеться на сайті Рівненського апеляційного суду.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Раніше судом нижчої інстанції 27-річний місцевий мешканець був визнаний винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації.  Зазначається, що обвинувачений, перебуваючи на військовому обліку та визнаний придатним до служби, відмовився отримати повістку та з'явитися на збірний пункт.

Він аргументував свою позицію "глибокими релігійними переконаннями", які, на його думку, не дозволяють йому виконувати жодні військові обов'язки, в тому числі альтернативну службу.

Рішення суду

Прокурор підкреслив у своїй апеляційній скарзі, що під час воєнного стану та оборонної війни обов'язок захисту України покладається на всіх громадян незалежно від їхнього віросповідання. 

Суд врахував позиції сторін та практику Верховного Суду і призначив обвинуваченому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що на Одещині судили батька чотирьох дітей через ухилення від мобілізації. З'ясувалось, що він не оформлював батьківство. 

А мешканець Кіровоградщини відмовився отримувати повістку й не з'явився до ТЦК. Його притягнули до кримінальної відповідальності.

суд Рівне релігія мобілізація ухилянти судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації