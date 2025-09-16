У Рівному апеляційний суд змінив умовний термін на реальний для чоловіка, який відмовився служити через релігійні переконання

Засідання апеляційного суду м. Рівне. Фото: Рівненський апеляційний суд

У Рівному апеляційний суд змінив покарання для чоловіка, який раніше отримав умовний термін за ухилення від мобілізації через релігійні переконання. Апеляційний суд призначив йому реальний термін позбавлення волі.

Про цей йдеться на сайті Рівненського апеляційного суду.

Деталі справи

Раніше судом нижчої інстанції 27-річний місцевий мешканець був визнаний винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Зазначається, що обвинувачений, перебуваючи на військовому обліку та визнаний придатним до служби, відмовився отримати повістку та з'явитися на збірний пункт.

Він аргументував свою позицію "глибокими релігійними переконаннями", які, на його думку, не дозволяють йому виконувати жодні військові обов'язки, в тому числі альтернативну службу.

Рішення суду

Прокурор підкреслив у своїй апеляційній скарзі, що під час воєнного стану та оборонної війни обов'язок захисту України покладається на всіх громадян незалежно від їхнього віросповідання.

Суд врахував позиції сторін та практику Верховного Суду і призначив обвинуваченому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що на Одещині судили батька чотирьох дітей через ухилення від мобілізації. З'ясувалось, що він не оформлював батьківство.

А мешканець Кіровоградщини відмовився отримувати повістку й не з'явився до ТЦК. Його притягнули до кримінальної відповідальності.