Молдова не рассматривают вступление в НАТО из-за слабой поддержки граждан

Вступление Молдовы в НАТО на данном этапе маловероятно. Причина заключается в том, что большинство граждан страны не поддерживают эту идею.

Об этом заявил глава МИД Молдовы Михай Попшой, передает Новини.LIVE со ссылкой на NewsMaker.

Почему Молдова в ближайшее время не вступит в НАТО

В эфире передачи Eurosecuritate министру задали вопрос касаемо возможности сближения Молдовы с НАТО в условиях войны РФ против Украины и нестабильной ситуации в регионе. Попшой в ответ дал понять, что этот вопрос зависит воли граждан страны.

"Вступление в НАТО, как и в любую другую международную структуру, зависит от воли наших граждан. При наличии широкой поддержки это можно будет рассматривать как серьезную перспективу и включить в повестку. В нашем случае, как вы знаете, по разным причинам такой поддержки не было", — пояснил он.

В то же время Попшой отметил, что сам является сторонником идеи вступить в НАТО. На этом фоне он говорит, что обществу и медиа следует чаще поднимать эту тему, чтобы таким образом "снять с нее табу". По его словам, только Североатлантический альянс сможет дать стране "настоящие гарантии безопасности".

"Признаем, что наши политики избегают этой темы. Я же всегда был открыт. Для меня Североатлантический альянс — это безопасность. После университета моя первая работа была в центре НАТО в Кишиневе. Я искренний сторонник всего, что касается евроатлантической безопасности. Не нужна докторская степень, чтобы понять: настоящие гарантии безопасности нам может дать только НАТО", — резюмировал глава МИД Молдовы.

К слову, в мае социологическая компания iData опубликовала результаты очередного опроса. Они гласят, что 54,5% респондентов выступили против вступления Молдовы в НАТО, а "за" были 33,6% граждан.

