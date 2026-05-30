Молдова не розглядає вступ до НАТО через слабку підтримку громадян

Глава МЗС Молдови Міхай Попшой. Фото: Reuters

Вступ Молдови до НАТО на даному етапі малоймовірний. Причина полягає в тому, що більшість громадян країни не підтримують цю ідею.

Про це заявив глава МЗС Молдови Міхай Попшой, передає Новини.LIVE з посиланням на NewsMaker.

Чому Молдова найближчим часом не вступить до НАТО

В ефірі передачі Eurosecuritate міністру поставили запитання стосовно можливості зближення Молдови з НАТО в умовах війни РФ проти України і нестабільної ситуації в регіоні. Попшой у відповідь дав зрозуміти, що це питання залежить від волі громадян країни.

"Вступ до НАТО, як і до будь-якої іншої міжнародної структури, залежить від волі наших громадян. За наявності широкої підтримки це можна буде розглядати як серйозну перспективу і включити до порядку денного. У нашому випадку, як ви знаєте, з різних причин такої підтримки не було", — пояснив він.

Водночас Попшой зазначив, що сам є прихильником ідеї вступити до НАТО. На цьому тлі він каже, що суспільству та медіа слід частіше порушувати цю тему, щоб таким чином "зняти з неї табу". За його словами, тільки Північноатлантичний альянс зможе дати країні "справжні гарантії безпеки".

Читайте також:

"Визнаємо, що наші політики уникають цієї теми. Я ж завжди був відкритий. Для мене Північноатлантичний альянс — це безпека. Після університету моя перша робота була в центрі НАТО в Кишиневі. Я щирий прихильник усього, що стосується євроатлантичної безпеки. Не потрібен докторський ступінь, щоб зрозуміти: справжні гарантії безпеки нам може дати тільки НАТО", — резюмував глава МЗС Молдови.

До речі, у травні соціологічна компанія iData опублікувала результати чергового опитування. Вони свідчать, що 54,5% респондентів виступили проти вступу Молдови до НАТО, а "за" були 33,6% громадян.

Як повідомляло Новини.LIVE, війська РФ у невизнаному Придністров'ї, як і раніше, становлять загрозу безпеці Молдови і всього регіону. Кишинів зі свого боку розраховує на мирне врегулювання конфлікту за допомогою ЄС і виведення армії РФ з окупованої території.

Також ми писали, що у квітні Молдова почала збирати документи, щоб зажадати від Росії компенсації за збитки в енергетиці та забруднення річки Дністер.