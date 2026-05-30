Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Молдова не розглядає вступ до НАТО через слабку підтримку громадян

Молдова не розглядає вступ до НАТО через слабку підтримку громадян

Ua ru
Дата публікації: 30 травня 2026 23:44
Молдова не розглядає вступ до НАТО через слабку підтримку громадян
Глава МЗС Молдови Міхай Попшой. Фото: Reuters

Вступ Молдови до НАТО на даному етапі малоймовірний. Причина полягає в тому, що більшість громадян країни не підтримують цю ідею.

Про це заявив глава МЗС Молдови Міхай Попшой, передає Новини.LIVE з посиланням на NewsMaker.

Чому Молдова найближчим часом не вступить до НАТО

В ефірі передачі Eurosecuritate міністру поставили запитання стосовно можливості зближення Молдови з НАТО в умовах війни РФ проти України і нестабільної ситуації в регіоні. Попшой у відповідь дав зрозуміти, що це питання залежить від волі громадян країни.

"Вступ до НАТО, як і до будь-якої іншої міжнародної структури, залежить від волі наших громадян. За наявності широкої підтримки це можна буде розглядати як серйозну перспективу і включити до порядку денного. У нашому випадку, як ви знаєте, з різних причин такої підтримки не було", — пояснив він.

Водночас Попшой зазначив, що сам є прихильником ідеї вступити до НАТО. На цьому тлі він каже, що суспільству та медіа слід частіше порушувати цю тему, щоб таким чином "зняти з неї табу". За його словами, тільки Північноатлантичний альянс зможе дати країні "справжні гарантії безпеки".

Читайте також:

"Визнаємо, що наші політики уникають цієї теми. Я ж завжди був відкритий. Для мене Північноатлантичний альянс — це безпека. Після університету моя перша робота була в центрі НАТО в Кишиневі. Я щирий прихильник усього, що стосується євроатлантичної безпеки. Не потрібен докторський ступінь, щоб зрозуміти: справжні гарантії безпеки нам може дати тільки НАТО", — резюмував глава МЗС Молдови.

До речі, у травні соціологічна компанія iData опублікувала результати чергового опитування. Вони свідчать, що 54,5% респондентів виступили проти вступу Молдови до НАТО, а "за" були 33,6% громадян.

Як повідомляло Новини.LIVE, війська РФ у невизнаному Придністров'ї, як і раніше, становлять загрозу безпеці Молдови і всього регіону. Кишинів зі свого боку розраховує на мирне врегулювання конфлікту за допомогою ЄС і виведення армії РФ з окупованої території.

Також ми писали, що у квітні Молдова почала збирати документи, щоб зажадати від Росії компенсації за збитки в енергетиці та забруднення річки Дністер.

Молдова НАТО війна в Україні
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації