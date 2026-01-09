Оккупанты могли атаковать Львов Орешником — что известно на данный момент

Ракета "Орешник" оккупантов РФ. Фото: росСМИ

Вполне возможно, что во время ночной атаки 9 января на Львовщину российские оккупанты применили гиперзвуковую ракету "Орешник", однако без боевой части. Под атаку попал объект критической инфраструктуры и сейчас военные уточняют информацию.

Об этом пишет The New York Times.

Что известно об атаке на Львов

Согласно имеющейся информации от начальника управления коммуникаций Воздушных сил Украины Юрия Игната, вероятность атаки именно этой ракетой не исключается.

"Вероятно, состоялись пуски с полигона на территории РФ "Капустин Яр". После чего были слышны взрывы во Львовской области. Вся остальная информация уточняется", — сказал он в комментарии РБК-Украина.

Также воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины проинформировало, что воздушная цель двигалась со скоростью 13 тысяч км/ч.

Сообщения об атаке на Львов. Фото: Скриншот

В свою очередь глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что специалисты уже провели лабораторные исследования на месте ракетной атаки во Львове. Радиационный фон в пределах нормы. Превышение уровня вредных веществ в воздухе не обнаружили.

The New York Times напоминает, что это, возможно, второе применение "Орешника" оккупантами РФ. Во время первого запуска в 2024 году Россия нанесла удар по аэрокосмическому заводу в Днепре. Но удар нанес лишь минимальные повреждения, поскольку имел фальшивые боеголовки.

Ранее мы сообщали, что в результате циничной атаки в ночь на 9 января по всей территории Украины в Киеве четыре человека погибли. Среди жертв медик.

Также в ночь на 9 января оккупанты атаковали Киевскую область дронами-камикадзе. Пострадали пять человек, а в четырех районах области есть повреждения..