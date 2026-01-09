Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Могли ударить "Орешником" — что известно об атаке РФ на Львов

Могли ударить "Орешником" — что известно об атаке РФ на Львов

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 06:57
Оккупанты могли атаковать Львов Орешником — что известно на данный момент
Ракета "Орешник" оккупантов РФ. Фото: росСМИ

Вполне возможно, что во время ночной атаки 9 января на Львовщину российские оккупанты применили гиперзвуковую ракету "Орешник", однако без боевой части. Под атаку попал объект критической инфраструктуры и сейчас военные уточняют информацию.

Об этом пишет The New York Times.

Реклама
Читайте также:

Что известно об атаке на Львов

Согласно имеющейся информации от начальника управления коммуникаций Воздушных сил Украины Юрия Игната, вероятность атаки именно этой ракетой не исключается.

"Вероятно, состоялись пуски с полигона на территории РФ "Капустин Яр". После чего были слышны взрывы во Львовской области. Вся остальная информация уточняется", — сказал он в комментарии РБК-Украина.

Также воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины проинформировало, что воздушная цель двигалась со скоростью 13 тысяч км/ч.

Могли ударить "Орешником" — что известно об атаке РФ на Львов - фото 1
Сообщения об атаке на Львов. Фото: Скриншот

В свою очередь глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что специалисты уже провели лабораторные исследования на месте ракетной атаки во Львове. Радиационный фон в пределах нормы. Превышение уровня вредных веществ в воздухе не обнаружили.

The New York Times напоминает, что это, возможно, второе применение "Орешника" оккупантами РФ. Во время первого запуска в 2024 году Россия нанесла удар по аэрокосмическому заводу в Днепре. Но удар нанес лишь минимальные повреждения, поскольку имел фальшивые боеголовки.

Ранее мы сообщали, что в результате циничной атаки в ночь на 9 января по всей территории Украины в Киеве четыре человека погибли. Среди жертв медик.

Также в ночь на 9 января оккупанты атаковали Киевскую область дронами-камикадзе. Пострадали пять человек, а в четырех районах области есть повреждения..

Львов война в Украине атака ракетный удар Орешник
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации