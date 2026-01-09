Окупанти могли атакувати Львів Орєшніком — що відомо на цей момент

Могли вдарити "Орєшніком" — що відомо про атаку РФ на Львів
Цілком можливо, що під час нічної атаки 9 січня на Львівщину російські окупанти застосували гіперзвукову ракету "Орєшнік", проте без бойової частини. Під атаку потрапив об'єкт критичної інфраструктури і зараз військові уточнюють інформацію.
Про це пише The New York Times.
Що відомо про атаку на Львів
Згідно із наявною інформацією від начальника управління комунікацій Повітряних сил України Юрія Ігната, імовірність атаки саме цією ракетою не виключається.
"Ймовірно, відбулися пуски з полігону на території РФ "Капустін Яр". Після чого було чутно вибухи у Львівській області. Вся інша інформація уточнюється", — сказав він в коментарі РБК-Україна.
Також повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України проінформувало, що повітряна ціль рухалась зі швидкістю 13 тисяч км/г.
У свою чергу очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що фахівці вже провели лабораторні дослідження на місці ракетної атаки у Львові. Радіаційний фон у межах норми. Перевищення рівня шкідливих речовин у повітрі не виявили.
The New York Times нагадує, що це, можливе, друге застосування "Орєшніка" окупантами РФ. Під час першого запуску у 2024 році Росія завдала удару по аерокосмічному заводу у Дніпрі. Але удар завдав лише мінімальних пошкоджень, оскільки мав фальшиві боєголовки.
Раніше ми повідомляли, що в результаті цинічної атаки в ніч на 9 січня по всій території України у Києві четверо людей загинули. Серед жертв медик.
Також в ніч на 9 січня окупанти атакували Київщину дронами-камікадзе. Постраждали п'ятеро людей, а у чотирьох районах області є пошкодження.
