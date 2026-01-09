Окупанти могли атакувати Львів Орєшніком — що відомо на цей момент

Ракета "Орєшнік" окупантів РФ. Фото: росЗМІ

Цілком можливо, що під час нічної атаки 9 січня на Львівщину російські окупанти застосували гіперзвукову ракету "Орєшнік", проте без бойової частини. Під атаку потрапив об'єкт критичної інфраструктури і зараз військові уточнюють інформацію.

Про це пише The New York Times.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про атаку на Львів

Згідно із наявною інформацією від начальника управління комунікацій Повітряних сил України Юрія Ігната, імовірність атаки саме цією ракетою не виключається.

"Ймовірно, відбулися пуски з полігону на території РФ "Капустін Яр". Після чого було чутно вибухи у Львівській області. Вся інша інформація уточнюється", — сказав він в коментарі РБК-Україна.

Також повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України проінформувало, що повітряна ціль рухалась зі швидкістю 13 тисяч км/г.

Повідомлення про атаку на Львів. Фото: Скриншот

У свою чергу очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що фахівці вже провели лабораторні дослідження на місці ракетної атаки у Львові. Радіаційний фон у межах норми. Перевищення рівня шкідливих речовин у повітрі не виявили.

The New York Times нагадує, що це, можливе, друге застосування "Орєшніка" окупантами РФ. Під час першого запуску у 2024 році Росія завдала удару по аерокосмічному заводу у Дніпрі. Але удар завдав лише мінімальних пошкоджень, оскільки мав фальшиві боєголовки.

Раніше ми повідомляли, що в результаті цинічної атаки в ніч на 9 січня по всій території України у Києві четверо людей загинули. Серед жертв медик.

Також в ніч на 9 січня окупанти атакували Київщину дронами-камікадзе. Постраждали п'ятеро людей, а у чотирьох районах області є пошкодження.