Мобильные АЗС вместо привычных заправок: украинцев предупредили о подорожании бензина

АЗС в Украине. Фото: Новини.LIVE

Карина Приходько Редактор

В случае массового уничтожения стационарных автозаправочных станций в результате российских ударов операторы могут перейти на мобильный формат работы. Такой сценарий может привести к подорожанию топлива для потребителей.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ в эфире проекта "Світ на зламі".

Введут ли мобильные АЗС в Украине

Кущ заявил, что мобильные АЗС не смогут обеспечивать тот же спектр услуг, который сегодня предлагают стационарные автозаправочные станции.

"Если перейдут на мобильные АЗС, то никакого кофе, никаких хот-догов там уже не будет. Владельцы сетей будут зарабатывать исключительно на продаже топлива", — сказал эксперт.

Он пояснил, что в настоящее время значительная часть доходов сетей АЗС формируется не за счет продажи бензина или дизельного топлива, а благодаря сопутствующим товарам и услугам — магазинам, кафе и другим сервисам. В случае перехода на мобильный формат эти источники дохода могут исчезнуть.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на эксперта по топливному рынку Дмитрия Леушкина, за месяц Россия уничтожила 200 украинских АЗС. Всего в Украине насчитывается около 5000 заправок. Вражеские атаки на автозаправочные станции стали систематическими.

В то же время заместитель командира 429-й бригады беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич заявил, что атаки РФ на АЗС не влияют на логистику ВСУ. Военные используют собственные мобильные заправочные комплексы.