Суд вернул мужчине право собственности на квартиру, поскольку он был мобилизован

Судейский молоток. Фото: Freepik

В Хмельницком женщина обратилась в суд, чтобы признать ее бывшего мужа утратившим право пользования жильем. Однако поскольку он военный, апелляционный суд поставил определенную точку в этом вопросе.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Как рассказала женщина, мужчина выехал из совместного жилья сразу после развода и более полугода не проживает в квартире, не платит за коммунальные услуги и не участвует в ее содержании. На этом основании Хмельницкий горрайонный суд удовлетворил иск его бывшей жены и признал мужчину утратившим право пользования жильем.

Однако сам мужчина подал апелляцию, требуя отмены решения и отказа в иске. Он отметил, что не проживает в квартире по уважительным причинам — с 1 марта 2022 года находится на службе в рядах Вооруженных сил Украины.

Решение суда

Апелляционный суд установил, что супруги получили это жилье еще в 2006 году по ордеру из государственного жилищного фонда и пользуются им на условиях договора найма. Оба зарегистрированы по этому адресу.

Несмотря на то, что мужчина не живет в квартире с декабря 2022 года, апелляционная инстанция пришла к выводу, что местный суд ошибочно лишил его права пользования жильем.

Коллегия судей обратила внимание на положения статьи 71 Жилищного кодекса Украины, которая предусматривает исключения, когда за нанимателем или членами его семьи сохраняется право на жилье, даже если они не проживают в нем более шести месяцев. Одним из таких оснований является мобилизация и прохождение военной службы в условиях особого периода.

"Собранные доказательства указывают на то, что с 1 марта 2022 года ответчик проходит военную службу во время особого периода. С того времени за ним сохраняется жилое помещение в течение всего времени прохождения им военной службы. Поэтому он не может быть признан таким, что потратил право пользования квартирой, в связи с непроживанием в ней с декабря 2022 года", — отметил апелляционный суд.

Учитывая эти обстоятельства, суд апелляционной инстанции согласился с доводами ответчика и признал решение первой инстанции принятым без надлежащего учета положений законодательства. В результате жалоба военнослужащего была удовлетворена: предыдущее решение отменили, а в удовлетворении иска — отказали.

Напомним, недавно мы писали, как гражданин может потерять право собственности на жилье.

Также мы сообщали, что будет с правом собственности на квартиру, если она разрушена из-за обстрелов.