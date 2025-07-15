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Головна Новини дня Мобілізованого хотіли позбавити права на житло — що вирішив суд

Мобілізованого хотіли позбавити права на житло — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 03:32
Суд повернув чоловіку право власності на квартиру, оскільки він був мобілізований
Суддівський молоток. Фото: Freepik

У Хмельницьку жінка звернулася до суду, аби визнати її колишнього чоловіка таким, що втратив право користування житлом. Однак оскільки він військовий, апеляційний суд поставив певну крапку у цьому питанні.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Як розповіла жінка, чоловік виїхав зі спільного помешкання одразу після розлучення та понад пів року не проживає у квартирі, не сплачує за комунальні послуги й не бере участі в її утриманні. На цій підставі Хмельницький міськрайонний суд задовольнив позов його колишньої дружини та визнав чоловіка таким, що втратив право користування житлом.

Однак сам чоловік подав апеляцію, вимагаючи скасування рішення та відмови в позові. Він зазначив, що не мешкає у квартирі з поважних причин — з 1 березня 2022 року перебуває на службі в лавах Збройних сил України.

Рішення суду

Апеляційний суд встановив, що подружжя отримало це житло ще у 2006 році за ордером із державного житлового фонду й користується ним на умовах договору найму. Обоє зареєстровані за цією адресою.

Незважаючи на те, що чоловік не живе у квартирі з грудня 2022 року, апеляційна інстанція дійшла висновку, що місцевий суд помилково позбавив його права користування житлом.

Колегія суддів звернула увагу на положення статті 71 Житлового кодексу України, яка передбачає винятки, коли за наймачем або членами його сім’ї зберігається право на житло, навіть якщо вони не проживають у ньому понад шість місяців. Однією з таких підстав є мобілізація та проходження військової служби в умовах особливого періоду.

"Зібрані докази вказують на те, що з 1 березня 2022 року відповідач проходить військову службу під час особливого періоду. З того часу за ним зберігається житлове приміщення протягом усього часу проходження ним військової служби. Відтак він не може бути визнаний таким, що витратив право користування квартирою, у зв`язку з непроживанням у ній з грудня 2022 року", — зазначив апеляційний суд.

З огляду на ці обставини, суд апеляційної інстанції погодився з доводами відповідача й визнав рішення першої інстанції таким, що ухвалене без належного врахування положень законодавства. В результаті скаргу військовослужбовця було задоволено: попереднє рішення скасували, а в задоволенні позову — відмовили.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, як громадянин може втратити право власності на житло.

Також ми повідомляли, що буде з правом власності на квартиру, якщо вона зруйнована через обстріли.

суд нерухомість житло мобілізація квартира судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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