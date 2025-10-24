Видео
Україна
Видео

Мобилизованный погиб после падения — официальное заявление ТЦК

Мобилизованный погиб после падения — официальное заявление ТЦК

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 20:18
обновлено: 20:36
В ТЦК объяснили обстоятельства смерти мобилизованного мужчины
Мобилизованные на обучении. Фото: 38 ОБрМП им. гетмана Петра Сагайдачного/Telegram

В Подольском ТЦК и 71-й отдельной егерской бригаде объяснили обстоятельства смерти мобилизованного мужчины, который потерял сознание во время пребывания на территории части. По официальной информации, предварительно речь идет о несчастном случае, который произошел в присутствии свидетелей.

Об этом сообщили в совместном заявлении ТЦК и 71-й бригады.

Читайте также:

Что известно об инциденте

В заявлении военных говорится, что мужчина внезапно потерял сознание, упал и ударился головой о твердый пол прямо на глазах у многих свидетелей. После этого его немедленно госпитализировали в медицинское учреждение, однако спасти жизнь не удалось. Предварительные результаты проверки не выявили никаких признаков насилия.

Мобілізований загинув після падіння — офіційна заява ТЦК - фото 1
Сообщение ТЦК в Facebook. Фото: скриншот

"В общем, были опрошены более десятка свидетелей из числа военных и гражданских лиц. Фактов, свидетельствующих о совершении каких-либо неправомерных действий в отношении указанного военнообязанного установлено во время опроса не было", — говорится в заявлении.

Представители военно-врачебной комиссии сообщили, что все медики при осмотре признали мужчину полностью годным к военной службе. По данным Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи, врачи, которые проводили обследование, также отметили "годен" без каких-либо замечаний или диагнозов.

В Подольском ТЦК и Силах десанта добавили, что проводится служебное расследование для выяснения всех обстоятельств трагедии. Также отмечается, что семье погибшего окажут необходимую поддержку, а результаты расследования будут обнародованы после его завершения.

Напомним, что в Киеве мужчина умер после получения травм в помещении распределительного пункта ТЦК — по заключению судмедэксперта, причиной стала закрытая черепно-мозговая травма.

Ранее мы также информировали, что ГБР начало проверку Киевского ТЦК и Центрального управления Военной службы правопорядка, чтобы установить все обстоятельства гибели мужчины.

смерть армия военный учет мобилизация ТЦК и СП
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
