У ТЦК пояснили обставини смерті мобілізованого чоловіка

Мобілізовані на навчанні. Фото: 38 ОБрмП ім. гетьмана Петра Сагайдачного/Telegram

У Подільському ТЦК та 71-й окремій єгерській бригаді пояснили обставини смерті мобілізованого чоловіка, який втратив свідомість під час перебування на території частини. За офіційною інформацією, попередньо йдеться про нещасний випадок, який стався у присутності свідків.

Про це повідомили у спільній заяві ТЦК та 71-ї бригади.

Що відомо про інцидент

У заяві військових йдеться, що чоловік раптово втратив свідомість, упав і вдарився головою об тверду підлогу просто на очах у багатьох свідків. Після цього його негайно госпіталізували до медичного закладу, однак врятувати життя не вдалося. Попередні результати перевірки не виявили жодних ознак насильства.

Допис ТЦК у Facebook. Фото: скриншот

"Загалом, були опитані більше десятка свідків з числа військових та цивільних осіб. Фактів, які б свідчили про вчинення будь-яких неправомірних дій відносно вказаного військовозобов’язаного встановлено під час опитування не було", — йдеться у заяві.

Представники військово-лікарської комісії повідомили, що всі медики під час огляду визнали чоловіка повністю придатним до військової служби. За даними Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, лікарі, які проводили обстеження, також зазначили "придатний" без будь-яких зауважень чи діагнозів.

У Подільському ТЦК та Силах десанту додали, що проводиться службове розслідування для з’ясування всіх обставин трагедії. Також наголошується, що родині загиблого нададуть необхідну підтримку, а результати розслідування будуть оприлюднені після його завершення.

Нагадаємо, що у Києві чоловік помер після отримання травм у приміщенні розподільчого пункту ТЦК — за висновком судмедексперта, причиною стала закрита черепно-мозкова травма.

Раніше ми також інформували, що ДБР розпочало перевірку Київського ТЦК та Центрального управління Військової служби правопорядку, аби встановити всі обставини загибелі чоловіка.