Пресс-конференция Зеленского: главные заявления

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Президент Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию. На вопросы журналистов отвечал 2 часа. В общей сложности на событие было аккредитовано более 150 представителей медиа, в том числе и зарубежных.

Новини.LIVE напоминают самые главные тезисы президента

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Пресс-конференцию президент начал с нескольких побед, которые одержала Украина в этом году.

Это:

Старт переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, и президент уверен, что Украина точно будет среди членов-стран ЕС в скором будущем.

Изгнание российского Черноморского флота из оккупированного Крыма.

Рост экономики Украины.

Значительное усиление противовоздушной обороны Украины.

О ПВО

По словам Зеленского, партнеры пообещали Украине несколько новых систем ЗРК Patriot, которые будут защищать Украину уже этой зимой. Президент не назвал точное количество, пока они не будут поставлены на защиту неба. Намекнул, что одна из них будет защищать регион, который больше всего страдает от российских обстрелов.

Пресс-конференция Владимира Зеленского

Сергей Никифоров

Михаил Подоляк

Пресс-конференция Владимира Зеленского

Пресс-конференция Владимира Зеленского

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Об усилении мобилизации

Эта тема, по словам президента, достаточно чувствительна. Военные на Ставке просят мобилизовать до 500 тысяч мужчин, и это обойдется государству в 500 млрд грн. Денег, чтобы покрыть эти расходы, в бюджете нет. К тому же до сих пор не решен вопрос о демобилизации. В общем, вопрос все еще дорабатывается.

"Один воин — это шесть человек в гражданской жизни, налогоплательщики. Возьмите 500 тысяч человек, умножьте на 6 и поймите, где всем нам найти плюс 3 млн налогоплательщиков с января месяца? Я хотел бы немного защитить гражданских", — сказал Зеленский.

Он также заверил, что точно не подпишет законопроект о мобилизации женщин и в то же время не исключил вероятность уменьшения мобилизационного возраста с 27 до 25 лет, если услышат четкие аргументы в его пользу.

О помощи США и ЕС

Зеленский положительно настроен в вопросе получения финансовой помощи от США в 61 млрд долларов. По его словам, этот вопрос должен решиться уже очень скоро.

Джо Байден и Владимир Зеленский. Фото: ОП

"Надеюсь, США меня не предадут и мы получим все, что нам пообещали. Мне кажется, я нашел понимание с Байденом и Сенатом во время моей последней поездки в США", — подчеркнул он.

А вот относительно помощи в размере 50 млрд евро от Евросоюза, эти средства Украина должна получить, и никакие вето любых стран не сыграют против.

О войне, вероятном поражении Украины и контрнаступлении ВСУ

Президент заверил, что Россия не достигла ни одной из поставленных перед собой задач в войне против Украины. Он также не поддерживает мнение, что Украина движется к поражению, поскольку в начале войны у нас была значительно хуже ситуация. Тогда в феврале-марте 2022 года были оккупированы центральные области Украины, однако страна не только выстояла, но и отразила нападение врага.

Он также не верит в разные прогнозы об окончании войны, поскольку никто в мире ответа на этот вопрос не знает. Мнения разных людей очень часто отличаются от реальности.

ВСУ. Фото: Генштаб

Несколько слов президент сказал также и о контрнаступлении ВСУ. По его словам, неуспехи Украины на юге были связаны с незакрытием неба. Он отказался говорить о планах на 2024 год, ведь все дискуссии в обществе по этому поводу негативно влияют на ход военных кампаний.

О блокаде границы со стороны поляков

Комментируя отношения Украины и Польши, Зеленский поблагодарил поляков за мощную поддержку. Однако далее подчеркнул, что бизнес и политика во время войны неуместны. Из-за блокады границ Украина потеряла сотни миллионов долларов, и по сути выжить в такое трудное время, когда еще не работал зерновой коридор, помогла Румыния.

"Президент Клаус Йоханнис сначала сказал о ценностях, а уже дальше о ценах. Сейчас ситуация с польской стороной выравнивается, и я надеюсь, что вскоре этот политизированный вопрос будет снят", — заверил Зеленский.

О производстве дронов

Президент пообещал, что в следующем году Украина произведет 1 млн дронов. Он также напомнил, что из-за определенной бюрократии на одном из складов лежало 26 тысяч дронов, не доехавших до фронта.

Дроны. Фото: google.com

"Было очень громко на Ставке. Не может быть таких пауз. Я просто в шоке, как может не доехать то, что произведено нами. Но это мы поборем. Сделаем все, чтобы в следующем году произвести 1 млн дронов", — пообещал он.

О вступлении Украины в НАТО

Что касается вступления Украины в НАТО, то в этом вопросе Зеленский был достаточно реалистичным. Сначала он сказал, что это лучший вариант для Украины, и сразу же добавил, что в Альянс нас никто не приглашает.

Также он не получал от официальных партнеров никаких предложений о так называемом "частичном вступлении" Украины в НАТО.

"Я слышал обсуждение таких теорий и отношусь к ним скептически. Это бред. Без оскорблений для тех, кто такое говорит. Представим себе, что часть Украины будет в НАТО. Это высокие риски, потому что он (Путин) снова пойдет и будет война с НАТО", — сказал он.

О гарантиях безопасности для Украины

По словам Зеленского, процесс обсуждения гарантий безопасности идет, но немного медленнее, чем он рассчитывал. По его словам, тут многое зависит от нас.

Следующий раунд переговоров пройдет в Швейцарии, после будет саммит лидеров стран. Подписанный итоговый документ от стран мира будет передан РФ.

"Если она готова будет его воспринимать, это означает, что запрос на переговоры актуален. Сейчас кроме убийств и наглости мы не видим ничего" , — уточнил Зеленский.

Об открытии аэропорта "Борисполь"

Открытие аэропорта "Борисполь" Зеленский сравнил с зерновым соглашением без России в Черном море. По его словам, это очень серьезная операция, которая станет победой украинской противовоздушной обороны. В настоящее время Украина действительно работает над данной идеей.