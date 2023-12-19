Прес-конференція Зеленського: головні заяви

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Президент Володимир Зеленський дав велику пресконференцію. На запитання журналістів відповідав дві години. Загалом на подію було акредитовано понад 150 представників медіа, у тому числі й закордонних.

Новини.LIVE нагадують найголовніші тези президента.

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Це:

Старт перемовин про вступ України до Європейського Союзу, і президент впевнений, що Україна точно буде серед членів-країн ЄС у недалекому майбутньому.

Вигнання російського Чорноморського флоту з окупованого Криму.

Зростання економіки України.

Значне посилення Протиповітряної оборони України.

Про ППО

За словами Зеленського, партнери пообіцяли Україні кілька нових систем ЗРК Patriot, які будуть захищати Україну вже цієї зими. Президент не назвав точну кількість, допоки вони не будуть поставлені на захист неба. Натякнув, що одна з них захищатиме регіон, який чи не найбільше потерпає від російських обстрілів.

Пресконференція Володимира Зеленського

Сергій Нікіфоров

Михайло Подоляк

Пресконференція Володимира Зеленського

Пресконференція Володимира Зеленського

Новини.LIVЕ

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Про посилення мобілізації

Ця тема, за словами президента, є досить чутливою. Військові на Ставці просять мобілізувати до 500 тисяч чоловіків, і це коштуватиме державі у 500 млрд грн. Грошей, аби покрити ці витрати, у бюджеті немає. До того ж досі не вирішено питання про демобілізацію. Загалом питання все ще допрацьовується.

"Один воїн — це шість людей в цивільному житті, які сплачують податки. Візьміть 500 тисяч людей, помножте на 6 і зрозумійте, де всім нам знайти плюс 3 млн платників податків із січня місяця? Я хотів би трішки захистити цивільних", — сказав Зеленський.

Він також запевнив, що точно не підпише законопроєкт про мобілізацію жінок і водночас не відкинув ймовірність зменшення мобілізаційного віку із 27 до 25 років, якщо почує чіткі аргументи на його користь.

Про допомогу США та ЄС

Зеленський позитивно налаштований у питанні отримання фінансової допомоги від США у розмірі 61 млрд доларів. За його словами, це питання має вирішитися вже дуже скоро.

Джо Байден і Володимир Зеленський. Фото: ОП

"Сподіваюсь, США мене не зрадять і ми отримаємо все, що нам пообіцяли. Мені здається, я знайшов порозуміння з Байденом та Сенатом під час моєї останньої поїздки до США", — наголосив він.

А от щодо допомоги у розмірі 50 млрд євро, то ці кошти Україна повинна отримати, і жодні вето будь-яких країн не зіграють проти.

Про війну, ймовірну поразку України та контрнаступ ЗСУ

Президент запевнив, що Росія не досягнула жодного із поставлених перед собою завдань у війні проти України. Він також не підтримує думку, що Україна наразі рухається до поразки, оскільки на початку війни у нас була значно гірша ситуація. Тоді, у лютому-березні 2022 року, були окуповані центральні області України, однак країна не лише вистояла, але й відбила напад ворога.

Він також не вірить у різні прогнози щодо закінчення війни, оскільки ніхто у світі відповіді на це запитання не знає. Думки різних людей дуже часто відрізняються від реальності.

ЗСУ. Фото: Генштаб

Кілька слів президент сказав також і про контрнаступ ЗСУ. За його словами, неуспіхи України на півдні цьогоріч були повʼязані із незакриттям неба. Він відмовився говорити про плани на 2024 рік, адже всі дискусії у суспільстві щодо цього негативно впливають на хід військових кампаній.

Про блокаду кордону з боку поляків

Коментуючи відносини України та Польщі, Зеленський спершу подякував полякам за потужну підтримку. Однак далі наголосив, що бізнес та політика під час війни недоречні. Через блокаду кордонів Україна втратила сотні мільйонів доларів і по суті вижити у такий скрутний час, коли ще не працював зерновий коридор, допомогла Румунія.

"Президент Клаус Йоханніс спершу сказав про цінності, а вже далі про ціни. Наразі ситуація з польською стороною вирівнюється, і я сподіваюся, що невдовзі це заполітизоване питання буде знято", — запевнив Зеленський.

Про виробництво дронів

Президент пообіцяв, що наступного року Україна виробить 1 млн дронів. Він також нагадав, що через певну бюрократію на одному зі складів лежало 26 тисяч дронів, які не доїхали до фронту.

Дрони. Фото: google.com

"Було дуже гучно на Ставці. Не може бути таких пауз. Я просто в шоці, як може не доїхати те, що вироблено нами. Але це ми поборемо. Зробимо все, щоби наступного року виробити 1 млн дронів", — пообіцяв він.

Про вступ України до НАТО

Щодо вступу України до НАТО, то в цьому питанні Зеленський був досить реалістичним. Спершу він сказав, що це є найкращим варіантом для України і відразу ж додав, що до Альянсу нас ніхто не запрошує.

Також він не отримував від офіційних партнерів жодних пропозицій про так званий "частковий вступ" України до НАТО.

"Я чув обговорення таких і ставлюся до них скептично. Це маячня. Без образ для тих, хто таке говорить. Уявімо собі, що частина України буде в НАТО. Це високі ризики, бо він знову увійде і буде війна з НАТО", – сказав президент.

Про безпекові гарантії для України

За словами Зеленського, процес обговорення гарантій безпеки просувається, але трішки повільніше, ніж він розраховував. За його словами, тут багато чого залежить від нас. Наступний раунд перемовин відбудеться у Швейцарії, опісля буде саміт лідерів країн. Підписаний підсумковий документ від держав світу буде переданий РФ.

"Якщо вона готова буде його сприймати, це означає, що запит на перемовини є актуальним. Наразі окрім вбивств та нахабства ми не бачимо нічого", — уточнив Зеленський.

Про відкриття аеропорту "Бориспіль"

Відкриття аеропорту "Бориспіль" Зеленський прирівняв із зерновою угодою без Росії у Чорному морі. За його словами, це дуже серйозна операція, яка стане перемогою української протиповітряної оборони. Наразі Україна справді працює над цією ідеєю.