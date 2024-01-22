Зеленский предложил множественное общество: комментарий Мережка

Заседание ВР. Фото: Facebook/ВР

Идея множественного гражданства является правильной, поскольку создает связь между Украиной и ее гражданами, постоянно проживающими в других странах.

Вместе с тем, вполне понятно, что во множественном гражданстве должны быть исключения, когда речь идет о гражданстве государства-агрессора и других государств, поддерживающих агрессора.

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Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал председатель Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

Зеленский анонсирует множественное гражданство для украинцев

В понедельник, 22 января, президент Владимир Зеленский сообщил, что внесет в парламент проект закона о введении в Украине множественного гражданства.

По его словам, это ключевой законопроект, который позволит принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства. То есть, на украинское гражданство могут претендовать все этнические украинцы и их потомки из разных стран мира, кроме граждан РФ.

Депутат ВР Александр Мережко. Фото: Новини.LIVE

"По сути, ситуация с множественным гражданством у нас такова, что оно не запрещено, но и не признается. То есть в глазах государства гражданин Украины является лишь гражданином Украины, а то, что он может быть гражданином еще какого-то государства не имеет значения", — сказал Мережко.

По его словам, важно также, чтобы введение множественного гражданства не создавало разные категории граждан, что было бы нарушением конституционного принципа равенства.

"Учитывая, что Украина станет членом ЕС, было бы логично признать множественное гражданство, когда речь идет о государствах-членах ЕС, а также о Великобритании и США", — подытожил депутат.

Напомним, немецкий парламент одобрил новый законопроект, облегчающий процесс приобретения гражданства для иностранцев. За предложение проголосовали 382 члена Бундестага, 234 выступили против, а 23 — воздержались.