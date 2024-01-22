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Множинне громадянство для українців — у ВР прокоментували, як це працюватиме

22 січня 2024 11:55
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Зеленський запропонував множинне громанядство: коментар Мережка
Засідання ВР. Фото: Facebook/ВР
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Ідея множинного громадянства є правильною, оскільки створює звʼязок між Україною та її громадянами, які постійно живуть в інших країнах.

Разом з тим, цілком зрозуміло, що з множинного громадянства мають бути винятки, коли йдеться про громадянство держави-агресора та інших держав, які підтримують агресора.

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Про це в коментарі Новини.LIVE сказав голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

Зеленський анонсує множинне громадянство для українців

У понеділок, 22 січня, президент Володимир Зеленський повідомив, що внесе до парламенту проєкт закону щодо запровадження в Україні множинного громадянства.

За його словами, це ключовий законопроєкт, який дасть змогу ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства. Тобто на українське громадянство можуть претендувати всі етнічні українці та їхні нащадки із різних країн світу, окрім громадян РФ.

Олександр Мережко
Депутат ВР Олександр Мережко. Фото: Новини.LIVE

"По суті, ситуація з множинним громадянством у нас така, що воно не є забороненим, але не визнається. Тобто в очах держави громадянин України є лише громадянином України, а те, що він може бути громадянином ще якоїсь держави немає значення", — сказав Мережко.

За його словами, важливо також, щоб впровадження множинного громадянства не створювало різні категорії громадян, що було б порушенням конституційного принципу рівності.

"З огляду на те, що Україна стане членом ЄС було б логічно визнати множинне громадянство, коли йдеться про держави-члени ЄС, а також про Велику Британію та США", — підсумував депутат.

Нагадаємо, німецький парламент схвалив новий законопроєкт, який полегшує процес набуття громадянства для іноземців. За пропозицію проголосували 382 члени Бундестагу, 234 виступили проти, а 23 — утрималися.

Володимир Зеленський
Верховна Рада
Україна
громадянство
законопроєкт

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