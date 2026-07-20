Мнение общества было услышано: Буданов призвал украинцев никого не критиковать

Кирилл Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что ситуация вокруг последних внутренних изменений вызвала сильные эмоции. Он подчеркнул, что понимает людей, выражающих свою позицию, поскольку неравнодушие — это сила, которая поддерживает государство на протяжении всех этих лет. По его словам, позиция общества услышана.

Об этом Кирилл Буданов сообщил в соцсетях в понедельник, 20 июля, передает Новини.LIVE.

Буданов: позиция общества услышана

Глава ОП отметил, что ситуация решается профессионально, конструктивно и в интересах нашего государства. Буданов призвал сохранять спокойствие.

По его словам, дискуссия — это нормальное явление для свободной страны. В то же время важно, чтобы она и в дальнейшем проходила мирно, без провокаций, которые могли бы нанести ущерб национальной безопасности.

"Призываю никого не оскорблять. Враг внимательно следит за каждым нашим внутренним спором и ждет, когда мы начнем воевать между собой. Скажу врагам прямо: не дождетесь. Давайте думать о нашей общей победе. Украина из этой ситуации выйдет обязательно сильнее. Работа идет. Результаты будут", — добавил Буданов.

Пост Буданова. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, в разных городах Украины с 16 июля проходят митинги в поддержку бывшего министра обороны Михаила Федорова и с призывом уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Федоров уже отреагировал и поблагодарил украинцев за надежду. Он сообщил, что диалог идет.

А 18 июля украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что проводил разговоры с Федоровым и Сырским. По его словам, он прислушивается к людям, и решения относительно армии будут выработаны.