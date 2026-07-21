"Мне лгали годами": блогер из окружения Трампа Лора Лумер приехала в Украину

Американская блогер Лора Лумер. Фото: reallauraloomer/Instagram

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Американская блогер Лора Лумер, которую связывают с окружением президента США Дональда Трампа, прибыла в Украину. Во время визита она заявила, что ошибалась в своих предыдущих высказываниях об Украине и находилась под влиянием российской пропаганды. По ее словам, теперь она хочет лично проверить факты и рассказать о том, что увидела.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Лоры Лумер в социальной сети X.

Лора Лумер прибыла в Украину

На своей странице в социальной сети X Лора Лумер опубликовала видео своего прибытия на поезде в Украину. Пост она сопроводила фразой, в которой подчеркнула, что не является пропагандисткой.

"Я не в России, потому что я не пропагандистка", — написала блогер.

Впоследствии Лумер опубликовала еще один пост, к которому прикрепила публикацию российского пропагандистского телеканала Russia Today, где были собраны ее старые критические высказывания об Украине с призывом удалить эти посты.

Комментируя это, американская блогер заявила, что действительно раньше делала такие заявления, однако впоследствии поняла, что ошибалась. По её словам, она находилась под влиянием российской пропаганды, которая через социальные сети формировала её представления об Украине.

"Я действительно говорила такие вещи об Украине и Зеленском, и я не удаляю свои посты, потому что поняла, что была неправа. Я жила в информационном пузыре и находилась под влиянием российской пропаганды, распространявшейся через соцсети, из-за чего поверила в эти утверждения. Поэтому я приехала в Украину, чтобы увидеть страну своими глазами", — пишет Лумер.

Что заявила Лумер после приезда в Украину

По словам блогера, во время поездки она планирует проверить информацию, которую долгое время получала об Украине. Если подтверждений своим прежним убеждениям она не найдет, то публично расскажет об этом, чтобы другие люди также могли увидеть реальную картину.

Лумер сообщила, что уже в первый день пребывания в Украине увидела фотографии священников, убитых в Буче. По её словам, их убила Россия.

Кроме того, блогер посетила братскую могилу, где были похоронены тела мирных жителей после оккупации Бучи. По словам Лумер, Россия направила туда силы из Чечни для массового убийства гражданского населения.

Также Лумер пообщалась с представителями служб, занимающихся возвращением украинских военнопленных. По её словам, ей показали фотографии украинских защитников, которым российские военные выжгли свастики на лбу.

Подводя итоги своих впечатлений от поездки, блогер заявила, что полностью изменила своё отношение к Украине и России.

"Так кто же здесь нацисты? Меня годами обманывали. Я поняла, что Украина и Зеленский — вовсе не оправдывают джихадистов... Это Россия и Путин делают это! Я ошибалась! И теперь я обязана исправить эту ложную информацию. Россия очень хорошо умеет вести информационную войну", — резюмировала Лора Лумер.

Скриншот сообщения Лумер/X

Новини.LIVE сообщали, что ультраправая американская блогер Лора Лумер заявила, что годами находилась под влиянием российской пропаганды и повторяла кремлевские нарративы об Украине. По её словам, после блокировки аккаунтов в соцсетях российский телеканал RT стал для неё площадкой для публичных заявлений, что повлияло на её взгляды. Лумер отметила, что изменила свою позицию после того, как увидела последствия российской агрессии против Украины.

Новини.LIVE также сообщали, что представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Россия использует для оказания влияния не только военные, но и информационные и культурные инструменты. По его словам, Кремль привлекает к пропаганде литературу, спорт, балет и даже церковь. Юсов подчеркнул, что Украина вместе с партнерами продолжает противодействовать российской дезинформации и пропаганде.