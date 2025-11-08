Видео
Таможня возобновила работу базы данных после сбоя — детали

Таможня возобновила работу базы данных после сбоя — детали

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 16:27
обновлено: 17:24
В Украине возобновили работу базы данных таможенной службы
Пограничник на КПП. Фото: ГПСУ

В Украине после технического сбоя восстановлена работа информационных систем Государственной таможенной службы. Оформление транспортных средств теперь осуществляется без задержек в обычном режиме.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в субботу, 8 ноября.

Читайте также:

Работа базы данных таможни полностью восстановлена

По информации Государственной таможенной службы Украины, все технические неисправности в работе базы данных устранены. Таможенники вернулись к стандартному режиму работы, и сейчас осуществляют оформление транспортных средств без ограничений.

Таможня возобновила работу базы данных после сбоя — детали - фото 1
Сообщение ГПСУ в Telegram. Фото: скриншот

"Сотрудники таможни осуществляют оформление транспортных средств в штатном режиме", — сообщает ГПСУ.

В Гостаможслужбе подчеркнули, что сбои, которые могли повлиять на работу пунктов пропуска, ликвидированы. Ведомство также отмечает, что временный технический сбой в работе таможни, вызванный отключением электропитания после российского обстрела энергетической инфраструктуры, не повлиял на движение поездов.

Международные пассажирские поезда курсируют по графику, а оформление пассажиров в железнодорожных пунктах пропуска на въезд и выезд из Украины осуществляется без перебоев. Также пограничники продолжают пропускать граждан, пересекающих западную границу пешком, за исключением пунктов "Дьяково" и "Селменцы".

Напомним, что 8 ноября из-за вражеской атаки, которая вызвала сбой электропитания, таможенная служба временно приостановила работу пунктов пропуска на границе.

Ранее мы также информировали, что в этот же день из-за масштабного технического сбоя на границе Украины был остановлен пропуск водителей и пассажиров, а въезд и выезд из страны временно стал невозможным.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
