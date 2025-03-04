Детдом в Николаеве — персонал держит малышей как в тюрьме и привязывает к стульям (фото)

Маленькая девочка плачет. Иллюстративное фото: Freepik

Во время проверки Николаевского областного дома ребенка были выявлены многочисленные нарушения. Зафиксированы случаи ненадлежащего ухода за воспитанниками.

Об этом сообщила член мониторинговой группы Офиса омбудсмена, адвокат Инна Мирошниченко в Instagram.

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По словам Мирошниченко, несмотря на то, что заведение ежегодно получает из госбюджета около 23 миллионов гривен на содержание 20 детей, находящихся под опекой 89 работников, условия в нем остаются неприемлемыми.

В частности, во время проверки были зафиксированы многочисленные случаи ненадлежащего ухода. Детей привязывают к стульям и креслам, чтобы они не мешали персоналу.

Детей привязывают к стульям, чтобы не мешали. Фото: Инна Мирошниченко

Одному ребенку, который находится на зондовом питании, руки фиксировали самодельными пластиковыми элементами так сильно, что оставались синяки. Воспитанников практически не выводят на прогулки, а их "досуг" ограничивается просмотром мультфильмов.

Ребенку руки фиксировали самодельными пластиковыми элементами. Фото: Инна Мирошниченко

Кроме этого, были выявлены системные проблемы в работе учреждения. Например, реабилитационный кабинет используется только для платных клиентов — в журнале посещений за последние полгода нет ни одной записи о воспитанниках.

Реабилитационный кабинет. Фото: Инна Мирошниченко

Санитарное состояние также вызывает беспокойство: помещения кишат тараканами, а вместо индивидуального белья детям выдают общее. В то же время склады заведения заполнены гуманитарной помощью, которая не используется.

Тараканы в детдоме. Фото: Инна Мирошниченко

Официального укрытия в доме ребенка нет, хотя в подвале обустроено помещение, которое могло бы выполнять эту функцию. Однако во время воздушных тревог детей туда не эвакуируют.

"Мы этим детям поможем. Уже помогаем. Уголовное дело открыто.

Права детей будут защищены", — написала Мирошниченко.

Помещение, которое служит укрытием. Фото: Инна Мирошниченко

Ранее Инна Мирошниченко посетила один из детских интернатов на Тернопольщине. Там тоже зафиксировали ужасные условия для воспитанников. Также адвокат рассказала, как интернат негативно повлиял на здоровье ее приемной дочери.