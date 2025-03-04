Дитбудинок у Миколаєві — персонал тримає малюків як у в'язниці і прив'язує до стільців (фото)

Маленька дівчинка плаче. Ілюстративне фото: Freepik

Під час перевірки Миколаївського обласного будинку дитини було виявлено численні порушення. Зафіксовано випадки неналежного догляду за вихованцями.

Про це повідомила членкиня моніторингової групи Офісу омбудсмена, адвокатка Інна Мірошниченко в Instagram.

Читайте також:

Як утримують дітей у дитбудинку Миколаєва

За словами Мірошниченко, попри те, що заклад щороку отримує з держбюджету близько 23 мільйонів гривень на утримання 20 дітей, які перебувають під опікою 89 працівників, умови в ньому залишаються неприйнятними.

Зокрема, під час перевірки було зафіксовано численні випадки неналежного догляду. Дітей прив’язують до стільців і крісел, щоб вони не заважали персоналу.

Дітей прив’язують до стільців, аби не заважали. Фото: Інна Мірошниченко

Одній дитині, яка перебуває на зондовому харчуванні, руки фіксували саморобними пластиковими елементами так сильно, що залишалися синці. Вихованців практично не виводять на прогулянки, а їхнє "дозвілля" обмежується переглядом мультфільмів.

Дитині руки фіксували саморобними пластиковими елементами. Фото: Інна Мірошниченко

Окрім цього, було виявлено системні проблеми у роботі закладу. Наприклад, реабілітаційний кабінет використовується лише для платних клієнтів — у журналі відвідувань за останні пів року немає жодного запису про вихованців.

Реабілітаційний кабінет. Фото: Інна Мірошниченко

Санітарний стан також викликає занепокоєння: приміщення кишать тарганами, а замість індивідуальної білизни дітям видають спільну. Водночас склади закладу заповнені гуманітарною допомогою, що не використовується.

Таргани у дитбудинку. Фото: Інна Мірошниченко

Офіційного укриття в будинку дитини немає, хоча в підвалі облаштовано приміщення, яке могло б виконувати цю функцію. Однак під час повітряних тривог дітей туди не евакуюють.

"Ми цим дітям допоможемо. Вже допомагаємо. Кримінальну справу відкрито.

Права дітей будуть захищені", — написала Мірошниченко.

Приміщення, яке слугує укриттям. Фото: Інна Мірошниченко

Раніше Інна Мірошниченко відвідала один з дитячих інтернатів на Тернопільщині. Там теж зафіксували жахливі умови для вихованців. Також адвокатка розповіла, як інтернат негативно вплинув на здоров'я її прийомної донечки.