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Мірошниченко показала нелюдські умови у дитбудинку Миколаєва

4 березня 2025 17:23
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Дитбудинок у Миколаєві — персонал тримає малюків як у в'язниці і прив'язує до стільців (фото)
Маленька дівчинка плаче. Ілюстративне фото: Freepik
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Під час перевірки Миколаївського обласного будинку дитини було виявлено численні порушення. Зафіксовано випадки неналежного догляду за вихованцями.

Про це повідомила членкиня моніторингової групи Офісу омбудсмена, адвокатка Інна Мірошниченко в Instagram.

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Як утримують дітей у дитбудинку Миколаєва

За словами Мірошниченко, попри те, що заклад щороку отримує з держбюджету близько 23 мільйонів гривень на утримання 20 дітей, які перебувають під опікою 89 працівників, умови в ньому залишаються неприйнятними.

Зокрема, під час перевірки було зафіксовано численні випадки неналежного догляду. Дітей прив’язують до стільців і крісел, щоб вони не заважали персоналу.

Миколаївський дитбудинок
Дітей прив’язують до стільців, аби не заважали. Фото: Інна Мірошниченко

Одній дитині, яка перебуває на зондовому харчуванні, руки фіксували саморобними пластиковими елементами так сильно, що залишалися синці. Вихованців практично не виводять на прогулянки, а їхнє "дозвілля" обмежується переглядом мультфільмів.

Дитбудинок Миколаєва
Дитині руки фіксували саморобними пластиковими елементами. Фото: Інна Мірошниченко

Окрім цього, було виявлено системні проблеми у роботі закладу. Наприклад, реабілітаційний кабінет використовується лише для платних клієнтів — у журналі відвідувань за останні пів року немає жодного запису про вихованців.

Перевірка у дитбудинку Миколаєва
Реабілітаційний кабінет. Фото: Інна Мірошниченко

Санітарний стан також викликає занепокоєння: приміщення кишать тарганами, а замість індивідуальної білизни дітям видають спільну. Водночас склади закладу заповнені гуманітарною допомогою, що не використовується.

Дитбудинок Миколаєва
Таргани у дитбудинку. Фото: Інна Мірошниченко

Офіційного укриття в будинку дитини немає, хоча в підвалі облаштовано приміщення, яке могло б виконувати цю функцію. Однак під час повітряних тривог дітей туди не евакуюють.

"Ми цим дітям допоможемо. Вже допомагаємо. Кримінальну справу відкрито.
Права дітей будуть захищені", — написала Мірошниченко.

Укриття дитбудинок Миколаєва
Приміщення, яке слугує укриттям. Фото: Інна Мірошниченко

Раніше Інна Мірошниченко відвідала один з дитячих інтернатів на Тернопільщині. Там теж зафіксували жахливі умови для вихованців. Також адвокатка розповіла, як інтернат негативно вплинув на здоров'я її прийомної донечки.

діти Миколаїв жорстоке поводження перевірки омбудсмен Інна Мірошниченко
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